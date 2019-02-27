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27.02.2019
ЦАМТО

Большой гидрографический катер "Александр Евланов" готовится выйти в море на испытания

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БГК "Александр Евланов"
Большой гидрографический катер (БГК) "Александр Евланов".
Источник изображения: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

ЦАМТО, 26 февраля. Новейший большой гидрографический катер "Александр Евланов", построенный для нужд Балтийского флота, готовится выйти в морскую акваторию для прохождения ходовых испытаний.

Большой гидрографический катер (БГК) построен для нужд Балтийского флота на ОАО "Завод Нижегородский теплоход". В ближайшие дни БГК "Александр Евланов" выйдет в море, и экипаж приступит к прохождению ходовых испытаний в морских полигонах БФ.

Представители заводской сдаточной команды совместно с экипажем катера проведут маневренные и скоростные испытания, проверят работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств.

После завершения заводских и государственных испытаний катер войдет в состав Балтийского флота и начнет выполнение задач в соответствии с предназначением в составе судов гидрографической службы флота в Балтийской военно-морской базе.

Гидрографический катер проекта 23040Г спроектирован в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ и предназначен для съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 м, а также съемки рельефа однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 м. Помимо этого, катер будет способен обслуживать плавучие знаки, доставлять личный состав и ремонтные группы, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

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