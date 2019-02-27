Хвост "Буревестника"

Военный эксперт Антон Лавров — о том, наносит ли ущерб экологии ракет с ядерным двигателем

Из всех новых систем вооружения, которые лично презентовал за последний год президент Владимир Путин, одним из наименее освещенных в официальных источниках остается перспективная крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". В то же время по количеству упоминаний в иностранных СМИ и сливов через них разведданных ясно, что именно он вызывает самый пристальный интерес и самые большие опасения. И относятся они не только к боевым возможностям ракеты, но и к общей безопасности проекта.

Это правда, что принципиальной особенностью "Буревестника", отличающей его от ядерного оружия с более традиционными двигательными установками, будет неизбежный радиоактивный выхлоп. Прямоточный воздушно-реактивный двигатель будет выбрасывать в атмосферу небольшое количество радиоактивных частиц в течение всего времени своей работы. Остальные представленные вооружения лишены такого недостатка. Даже "Посейдон", скорее всего, будет экологически нейтрален.

Идея такой двигательной установки не нова. Но после относительно успешных экспериментов эпохи "ядерного романтизма" в 50–60-е годы прошлого века планы таких двигателей для крылатых ракет и атомолетов были отправлены на дальние полки. И хотя основными причинами отказа от этих проектов стали не экологические опасения, задумывались о них уже тогда.

Забота об "экологичности" оружия, создаваемого на случай ядерной войны, может показаться смешной. Но она может не случиться вовсе, а комплексу стратегических вооружений предстоит стоять на вооружении долгие годы и даже десятилетия. И всегда надо заботиться о том, чтобы оно за это время не оказалось более опасным для собственного населения и военных, чем для потенциальных противников.

За предстоящие десятилетия "Буревестник" потребует транспортировки, обслуживания, проведения испытаний и ресурсных пусков. К счастью, все эти задачи не новы. Человечество давно накопило обширный опыт работы с ядерными энергетическими установками. Они используются в военных и гражданских судах, на спутниках и межпланетных аппаратах. Подводные лодки с ядерными энергетическими установками и десятками термоядерных зарядов на борту постоянно несут дежурство в морских глубинах. По автомобильным и железным дорогам регулярно передвигаются контейнеры с новыми топливными элементами для атомных электростанций и радиоактивными отходами. И непреодолимых проблем это не вызывает.

Надо учитывать, что в "Буревестнике" старая идея вернулась уже на новом технологическом уровне. Об этом недвусмысленно говорит прежде всего недостижимая раньше малогабаритность мощного двигателя. Это означает и меньшее количество радиоактивных материалов в нем, что ограничивает загрязнение окружающей среды и при штатном полете на учениях и испытаниях, и при возможных нештатных ситуациях.

Если верить зарубежным источникам, количество реальных летных испытаний пошло уже на второй десяток. Не все из них проходили с использованием реальных ядерных двигательных установок. В ранних прототипах могли применяться их неядерные имитаторы. Но после возобновления испытаний в этом году в Капустином Яре, "Буревестники" уж точно пробуют штатные двигатели. Ни более ранние, ни нынешние серии тестов не привели к сколь-либо заметным загрязнениям воздуха и окружающей среды.

В ином случае мы бы об этом уже давно услышали. Европа и другие части планеты покрыты сегодня сетью сверхчувствительных датчиков радиоактивных изотопов. Достаточно вспомнить нашумевшую историю 2017 года с обнаружением ничтожных превышений концентраций рутения-106 в атмосфере над Европой. Тревоги после испытаний "Буревестников" они не поднимали.

А после завершения испытаний и постановки на вооружение вероятность ущерба еще сократится. Совсем не обязательно часто применять оружие стратегического сдерживания, чтобы поддерживать его в боеспособном состоянии. Многие его типы испытываются не каждый год, а тестовые взрывы ядерных боеголовок и у нас, и в США прекратились уже почти 30 лет назад. Менее страшными они от этого не стали.

Конечно, может возникнуть вопрос, стоит ли вообще заморачиваться с таким потенциально небезопасным оружием? Как средство первого удара "Буревестник" практически бесполезен. Он безнадежно уступает в этой возможности межконтинентальным баллистическим ракетам. А вот как гарантия неизбежности ответного удара он в сочетании с остальными испытывающимися вооружениями свою роль играть будет. Тут его важные преимущества очевидны. Это и высокая скорость реакции, и возможность выбора любых мыслимых маршрутов к цели, и даже способность к длительному барражированию в воздухе в угрожаемый период.

При этом использование с наземных пусковых установок позволяет минимизировать затраты на развертывание и боевое дежурство новой ракеты, как и риски, связанные с ее эксплуатацией. А вот потенциальным противникам для эффективного противодействия ей расходов потребуется больше.

Отношения России и Запада вновь упали на самое дно. Доверие между сторонами полностью исчезло. Поэтому сегодня старая концепция вновь востребована. Но чтобы она по-прежнему работала и надежно предотвращала прямые военные конфликты, на перспективные средства защиты нужен ответ из перспективных средств нападения.

Антон Лавров — военный эксперт

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