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27.02.2019
РИА Новости

Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС

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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре рассказали о строительстве Су-57. Чем раньше они появятся в ВКС, тем проще будет дальнейшая эксплуатация, отметил в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году. Первый, как и планировалось, в 2019 году, сообщил директор завода "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" в Комсомольске-на-Амуре (филиал компании "Сухой") Александр Пекарш.

"В работе у нас сегодня по действующему контракту с министерством обороны два самолета со сроками поставки первого самолета в 2019 году, второго самолета – в 2020 году", – сказал директор завода-производителя.

Пекарш напомнил, что в 2018 году предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета.

Сразу после поступления новых самолетов в подразделения летчики начнут нарабатывать навыки обращения с этим самолетом, отметил заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Наверное, не принципиально, сколько их будет в ВКС (на первом этапе, – ред.). Принципиально другое – они будут нужны для того, чтобы наработать определенную методику их технического наземного обслуживания и методику их полетов, то есть наработать возможности, которые могут быть реализованы в полете: боевое применение, пилотаж, маршрутные полеты. Чтобы не только испытатели летали на этих самолетах, а рядовые летчики. Перед рядовым летчиком стоят другие задачи и необходимо пройти этап наработки. Чем раньше эти самолеты появятся в частях вооруженных сил, тем проще будет дальше их эксплуатировать тем, кто будет получать затем целые эскадрильи этих самолетов", – сказал Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

Новейшая разработка ОКБ Сухого – многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

Истребители получили "боевое крещение" в Сирии, где подтвердили заложенные характеристики.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения
Издания
Авиапанорама
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2 комментария
№1
27.02.2019 11:38
Трудно согласиться, что неважно сколько самолётов, даже с точки зрения обслуживания. Такие сложные системы не бывают абсолютно идентичными у каждого самолёта свой "характер", а значит расписав регламент обслуживания одного самолёта, обеспечив его оборудованием для ППО и апробировав это на практике, нельзя гарантировать, что остальные самолёты не приподнесут сюрпризов, даже серийные.
+1
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№2
27.02.2019 13:29
Цитата, ID: 1949 сообщ. №1
Трудно согласиться
А Вы заставьте себя. Можно ещё посмотреть в историю и окажется, что с 1945 г. попытки сходу заказать сколько-нибудь значительную партию самолётов сталкивались с проблемами.
Цитата, q
Серийный истребитель И-301 получил заводской шифр «ФС» и военное обозначение МиГ-9. На серийных МиГах устанавливалась отечественная копия двигателя БМВ-003, выпускающаяся на двигателестроительном заводе в Казани, под обозначением РД-20. Была усовершенствована колёсная часть шасси. В топливной системе применили мягкие топливные баки, изготовленные из специальной прорезиненной баковой ткани. Это усовершенствование позволило эффективнее использовать объёмы топливных баков. Вооружение состояло из одной пушки Н-37 с боезапасом в 40 выстрелов и двух НС-23КМ с боезапасом по 80 выстрелов на ствол.

Пока в ГК НИИ ВВС проходили государственные испытания МиГ-9, на заводе № 1 разворачивалось его крупносерийное производство. По наработкам полученным во время изготовления малой серии, конструкция истребителя была адаптирована к серийному производству и к декабрю 1946 года была выпущена новая серийная документация. Кроме того, к началу 1947 года, завод № 1 был переоснащен для выпуска нового самолёта. И уже в марте из сборочного цеха, вышли первые серийные МиГ-9. Первая партия из 48 машин, была отправлена в Раменское.

Ввиду того что запуск в серию МиГ-9 был осуществлён в срочном порядке, до завершения госиспытаний и отработки опытной матчасти, первая серия МиГ-9 оказалась недовведенной. 24 апреля, по результатам приёмки и подготовки первых реактивных истребителей к воздушному параду первого мая, главком ВВС маршал авиации К. А. Вершинин направил в МАП перечень основных недостатков истребителей МиГ-9 (37 дефектов) и двигателей РД-20 (15 дефектов). После устранения обнаруженных дефектов конструкции, в июле 1947 года производство Миг-9 было возобновлено.

Всего, за три года серийной постройки, было изготовлено 604 МиГ-9 малой, первой и основной серий. Из них 10 самолётов в 1946 году, 292 — в 1947 году и 302 машины в 1948 году.[6] Серийный выпуск этого истребителя был прекращён в 1948 году в связи с переходом на МиГ-15, считающийся одним из лучших в своё время.

МиГ-15:
Цитата, q
Весной 1949 года на подмосковной авиабазе Кубинка в 29-м гвардейском авиаполку начались войсковые испытания нового фронтового истребителя. Испытания продолжались с 20 мая по 15 сентября, всего в них участвовало 20 самолетов.
Но потом была модификация МиГ-15бис с ВК-1. И ещё изрядный перечень недоработок, который устраняли уже в серии.

Словом, рекомендую покопаться в истории создания и постановки в серию наших самолётов.
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