Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС

На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре рассказали о строительстве Су-57. Чем раньше они появятся в ВКС, тем проще будет дальнейшая эксплуатация, отметил в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.

Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году. Первый, как и планировалось, в 2019 году, сообщил директор завода "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" в Комсомольске-на-Амуре (филиал компании "Сухой") Александр Пекарш.

"В работе у нас сегодня по действующему контракту с министерством обороны два самолета со сроками поставки первого самолета в 2019 году, второго самолета – в 2020 году", – сказал директор завода-производителя.

Пекарш напомнил, что в 2018 году предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета.

Сразу после поступления новых самолетов в подразделения летчики начнут нарабатывать навыки обращения с этим самолетом, отметил заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

"Наверное, не принципиально, сколько их будет в ВКС (на первом этапе, – ред.). Принципиально другое – они будут нужны для того, чтобы наработать определенную методику их технического наземного обслуживания и методику их полетов, то есть наработать возможности, которые могут быть реализованы в полете: боевое применение, пилотаж, маршрутные полеты. Чтобы не только испытатели летали на этих самолетах, а рядовые летчики. Перед рядовым летчиком стоят другие задачи и необходимо пройти этап наработки. Чем раньше эти самолеты появятся в частях вооруженных сил, тем проще будет дальше их эксплуатировать тем, кто будет получать затем целые эскадрильи этих самолетов", – сказал Владимир Попов в эфире радио Sputnik.

Новейшая разработка ОКБ Сухого – многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.

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