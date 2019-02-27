Военный летчик: неважно, сколько Су-57 на первом этапе поступит в ВКС
На авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре рассказали о строительстве Су-57. Чем раньше они появятся в ВКС, тем проще будет дальнейшая эксплуатация, отметил в эфире радио Sputnik заслуженный военный летчик России Владимир Попов.
Второй серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение Воздушно-космических сил (ВКС) России в 2020 году. Первый, как и планировалось, в 2019 году, сообщил директор завода "КнААЗ им. Ю.А. Гагарина" в Комсомольске-на-Амуре (филиал компании "Сухой") Александр Пекарш.
"В работе у нас сегодня по действующему контракту с министерством обороны два самолета со сроками поставки первого самолета в 2019 году, второго самолета – в 2020 году", – сказал директор завода-производителя.
Пекарш напомнил, что в 2018 году предприятие завершило изготовление и поставку партии опытных образцов самолета.
Сразу после поступления новых самолетов в подразделения летчики начнут нарабатывать навыки обращения с этим самолетом, отметил заместитель главного редактора журнала "Авиапанорама", генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.
Новейшая разработка ОКБ Сухого – многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают ему превосходство над конкурентами.
Истребители получили "боевое крещение" в Сирии, где подтвердили заложенные характеристики.
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Трудно согласитьсяА Вы заставьте себя. Можно ещё посмотреть в историю и окажется, что с 1945 г. попытки сходу заказать сколько-нибудь значительную партию самолётов сталкивались с проблемами.
Серийный истребитель И-301 получил заводской шифр «ФС» и военное обозначение МиГ-9. На серийных МиГах устанавливалась отечественная копия двигателя БМВ-003, выпускающаяся на двигателестроительном заводе в Казани, под обозначением РД-20. Была усовершенствована колёсная часть шасси. В топливной системе применили мягкие топливные баки, изготовленные из специальной прорезиненной баковой ткани. Это усовершенствование позволило эффективнее использовать объёмы топливных баков. Вооружение состояло из одной пушки Н-37 с боезапасом в 40 выстрелов и двух НС-23КМ с боезапасом по 80 выстрелов на ствол.
Пока в ГК НИИ ВВС проходили государственные испытания МиГ-9, на заводе № 1 разворачивалось его крупносерийное производство. По наработкам полученным во время изготовления малой серии, конструкция истребителя была адаптирована к серийному производству и к декабрю 1946 года была выпущена новая серийная документация. Кроме того, к началу 1947 года, завод № 1 был переоснащен для выпуска нового самолёта. И уже в марте из сборочного цеха, вышли первые серийные МиГ-9. Первая партия из 48 машин, была отправлена в Раменское.
Ввиду того что запуск в серию МиГ-9 был осуществлён в срочном порядке, до завершения госиспытаний и отработки опытной матчасти, первая серия МиГ-9 оказалась недовведенной. 24 апреля, по результатам приёмки и подготовки первых реактивных истребителей к воздушному параду первого мая, главком ВВС маршал авиации К. А. Вершинин направил в МАП перечень основных недостатков истребителей МиГ-9 (37 дефектов) и двигателей РД-20 (15 дефектов). После устранения обнаруженных дефектов конструкции, в июле 1947 года производство Миг-9 было возобновлено.
Всего, за три года серийной постройки, было изготовлено 604 МиГ-9 малой, первой и основной серий. Из них 10 самолётов в 1946 году, 292 — в 1947 году и 302 машины в 1948 году.[6] Серийный выпуск этого истребителя был прекращён в 1948 году в связи с переходом на МиГ-15, считающийся одним из лучших в своё время.
МиГ-15:
Весной 1949 года на подмосковной авиабазе Кубинка в 29-м гвардейском авиаполку начались войсковые испытания нового фронтового истребителя. Испытания продолжались с 20 мая по 15 сентября, всего в них участвовало 20 самолетов.Но потом была модификация МиГ-15бис с ВК-1. И ещё изрядный перечень недоработок, который устраняли уже в серии.
Словом, рекомендую покопаться в истории создания и постановки в серию наших самолётов.