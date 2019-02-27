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27.02.2019
Известия.ru

На Камчатку доставили береговые ракетные комплексы "Бал"

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Новые береговые ракетные комплексы "Бал" доставлены на Камчатку, где они должны заменить комплексы предыдущего поколения, которые уже сняли с вооружения Тихоокеанского флота. Об этом 26 февраля сообщил официальный представитель флота капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

"В соответствии с программой перевооружения на современные образцы боевой техники Тихоокеанский флот пополнился новыми береговыми ракетными комплексами "Бал", — приводит ТАСС заявление представителя Тихоокеанского флота.

В общей сложности на полуостров было доставлено десять боевых машин из состава дивизионного комплекта комплекса. Расчеты береговых ракетных комплексов должны в ближайшее время начать освоение новой техники.

Береговой ракетный комплекс "Бал" вооружен 32 противокорабельными ракетами Х-35, а дальность поражения системы составляет более 120 км. Комплекс оборудован приборами ночного видения и современной аппаратурой. Благодаря новейшей системе навигации "Бал" может быстро менять стартовые позиции. Время развертывания ракетного комплекса — всего 10 минут.

В январе испытания берегового ракетного комплекса "Бал" прошли в Крыму.

 

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бал РК
Х-35
Проекты
ТОФ
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