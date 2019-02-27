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27.02.2019
ТАСС

Орбиту Международной космической станции "подняли" на 1,6 км

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Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото
Вид на Землю с борта Международной космической станции. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Shane Kimbrough/NASA

Ранее в ЦНИИмаш сообщили, что корректировка орбиты необходима для формирования баллистических условий для полета российских кораблей

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Специалисты российского Центра управления полетами (ЦУП) провели коррекцию орбиты Международной космической станции, ее средняя высота возросла до 408,5 км. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш), в ведении которого находится ЦУП.

"Коррекция орбиты прошла штатно. В результате маневра средняя высота орбиты полета станции была увеличена до 408,5 км", - рассказали в институте.

Ранее в ЦНИИмаш сообщили ТАСС, что орбиту МКС скорректируют на 1,6 км для формирования баллистических условий для полета российских кораблей. Для этого задействовали двигатели грузового корабля "Прогресс МС-10".

Ближайший пилотируемый запуск к МКС запланирован на 14 марта. На корабле "Союз МС-12" на станцию должны отправиться космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не долетели до МКС из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ".

Предыдущая коррекция орбиты полета станции проводилась 18 января 2019 года. Тогда средняя высота полета МКС увеличилась на 1,8 км - до 407,3 км.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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