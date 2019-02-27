Заявлено об открытии Россией воздушного пространства САР для ВВС Турции

Турецкие СМИ сообщают о том, что между Москвой и Анкарой достигнуты принципиальные договорённости об открытии воздушного пространства над северной частью Сирии для турецкой боевой авиации. Говорится о том, что турецкие самолёты на данном этапе проводят разведку с целью сбора данных о передвижения вооружённых группировок в провинции Идлиб и в северо-восточных регионах САР.

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По последним данным, самолёты ВВС Турции повысили активность полётов над севером Сирийской Арабской Республики в минувшую пятницу.

При этом в Анкаре говорят о том, что отмечают и активизацию сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Из материала:

Власти Турции опасаются того, что в связи с военной активностью в Идлибе новые десятки тысяч беженцев хлынут в направлении турецкой границы. Это притом, что в 2018 году впервые за несколько лет число сирийских беженцев на территории Турции сократилось.

В Анкаре считают, что на севере Сирии необходимо создать дополнительную зону безопасности, в которую войдут и регионы с преимущественным проживанием курдского населения.

Тем временем в курдских СМИ утверждается, что целый ряд кварталов в сирийском Африне турецкие войска и протурецкие силы превратили в гетто, где постоянно осуществляются проверки и зачистки. В издании "Курдистан сегодня" утверждается, один из турецких наёмников застрелил 85-летнего местного старика, который пас скот. То же издание заявляет, что протурецкие вооружённые формирования занимаются мародёрством