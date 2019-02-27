Войти
27.02.2019
ТАСС

Военные получат по одному серийному Су-57 в 2019 и 2020 годах

755
2
-3
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии.
Источник изображения: В© Р РРђ РќРѕРІРѕСЃС‚Рё, РњРёРЅРёСЃС‚РµСЂСЃС‚РІРѕ РѕР±РѕСЂРѕРЅС‹ Р Р¤ | РџРµСЂРµР№С‚Рё РІ С„РѕС‚РѕР±Р°РЅРє

Также Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина планирует поставлять детали для самолета среднемагистрального класса МС-21, сообщил директор предприятия Александр Пекарш

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 26 февраля. /ТАСС/. Первый серийный истребитель Су-57 поступит в Воздушно-космические силы России в 2019 году, второй - в 2020-м. Об этом сообщил во вторник журналистам заместитель гендиректора ПАО "Компания "Сухой" Александр Пекарш, возглавляющий филиал компании в Комсомольске-на-Амуре, где выпускают эти самолеты.

"Если говорить о программе Су-57, то мы находимся сегодня на этапе изготовления первых серийных образцов. Мы в 2018 году завершили изготовление и поставку партии опытных образцов самолета, который сегодня проходит испытания. В работе у нас сегодня по действующему контракту с министерством обороны два самолета со сроками поставки первого самолета в 2019 году, второго самолета - в 2020 году", - сказал Пекарш.

"Я уверен, что мы с этой задачей справимся и первый серийный самолет в этом году будет поставлен", - добавил он.

Ранее о таких сроках поставок сообщал ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

Контракт на поставку в Вооруженные силы России первых двух Су-57 был подписан Министерством обороны России и ПАО "Сухой" 22 августа 2018 года в подмосковной Кубинке в рамках форума "Армия". Тогда замглавы военного ведомства Алексей Криворучко сообщил, что первый серийный Су-57 из 15 планирующихся к поставке военные получат в 2019 году.

Су-57 - российский истребитель пятого поколения. Машина выполнена по технологии "стелс", может развивать сверхзвуковую крейсерскую скорость, а ее вооружение размещается внутри фюзеляжа. В номенклатуру вооружения Су-57 будут входить, в частности, гиперзвуковые ракеты. Самолет успешно прошел испытания в Сирии, подтвердив заявленные характеристики.

Поставки Су-27СМ3 завершены

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина (КнААЗ) в 2018 году завершил выполнение контракта с Минобороны РФ на поставки истребителей Су-27СМ3, сообщил Пекарш. "Это долгосрочная программа, мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов, и за этот период мы оснастили два полка полностью, доработали машины, дали им новый облик. И в прошлом году завершили изготовление по крайнему контракту на поставку десяти самолетов", - сказал он.

По его словам, завод поставил военным четыре Су-27СМ3 в 2017 году, шесть - в 2018-м.

"Это дало новые качества машинам, которые мы поставляли в конце 1980-х - начале 1990-х годов, меняется до 80% оборудования", - отметил директор завода.

Детали для самолета класса МС-21

Пекарш заявил, что авиационный завод будет поставлять детали для самолета среднемагистрального класса МС-21. "Мы находимся на этапе вхождения в эту программу, сегодня мы сотрудничаем с Иркутским авиационным заводом. Основной объем по этой теме завязан на [компанию] "Аэрокомпозит", которая является изготовителем отъемной части крыла МС-21. Для них мы начинаем изготавливать и поставлять детали", - сказал Пекарш.

МС-21 - разрабатываемый самолет среднемагистрального класса. Предполагается выпускать две его версии - МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-300 (от 163 до 211 мест). Также планируется создание версии МС-21-400 (до 250 мест).

В настоящее время разрабатывается самолет МС-21-300, в конце мая 2017 года он совершил первый полет. Первые поставки лайнера были запланированы на 2019 год, получение сертификата типа и старт серийного производства - также на 2019 год.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что сроки запуска российского самолета МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года в связи с необходимостью создания собственного композитного крыла.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина - филиал компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию). Он выпускает истребители Су-30 и Су-35, а также самолеты пятого поколения Су-57. Кроме того, на его площадках собирают авиалайнеры Sukhoi Superjet 100.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
ПАК ФА
Су-27
Су-30
Су-35
СуперДжет-100
Компании
Аэрокомпозит ЗАО
ИАЗ
Минoбороны РФ
ОАК
Сухой ПАО
Персоны
Криворучко Алексей
Чемезов Сергей
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Истребитель 5 поколения
МС-21
Похожие новости
15.02.2017
Оружие, испытанное войной: участники AeroIndia-2017 оценили российский ОПК
06.09.2011
Авиапром - загружен.
24.08.2009
МАКС-2009: три дня для бизнеса - успех налицо
27.03.2009
"Кризис для нас - взлетная полоса", - Алексей Федоров, президент Объединенной авиастроительной корпорации
24.07.2008
Игрок мировых стандартов. Российский авиапром на салоне в Фарнборо
2 комментария
№1
27.02.2019 11:14
По 1 самолету в год?! Это не то что нужно ВКС РФ !
+1
Сообщить
№2
27.02.2019 13:45
"Шенкману и Третьякову
Вы подвели нашу страну и нашу Красную Армию. Вы не изволите до сих пор выпускать Ил-2. Самолеты Ил-2 нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб. Шенкман дает по одному Ил-2 в день, а Третьяков дает МиГ-3 по одной, по две штуки. Это насмешка над страной, над Красной Армией. Нам нужны не МиГи, а Ил-2.
Если 18-й завод думает отбрехнуться от страны, давая по одному Ил-2 в день, то жестоко ошибается и понесет за это кару.
Прошу не выводить правительство из терпения и требую, чтобы стали выпускать побольше Илов. Предупреждаю в последний раз.
Сталин"
---------------------------------------------------------------------------------
http://baikal-info.ru/kopeika/2004/04/008002.html
http://chert-poberi.ru/interestnoe/shturmovik-il-2-russkiy-letayushhiy-tank-ni-odin-samolet-ne-stroili-v-takih-kolichestvah.html
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов