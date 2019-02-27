США рекомендовали не летать над Венесуэлой ниже 8 километров

Бразильская "Globo" сообщает, что правительство Соединенных Штатов в пятницу (22 февраля) предупредило, что американским самолетам следует принять меры предосторожности, при полётах ниже 26 000 футов (эквивалент 7 924 метров) в воздушном пространстве Венесуэлы. Заявление основывалось на обеспокоенности фактом наличия на территории Венесуэлы ПЗРК, которые могут попасть в чужие руки и нанести удар по коммерческим самолетам в случае усиления кризиса в стране. В заявлении уточняется, что США не считают, что режим Николаса Мадуро готов сбить авиалайнеры над территорией Венесуэлы. Однако, как отмечается в примечании, "политическая нестабильность и высокая напряженность в Венесуэле создают опасения по поводу возможной потери государственного контроля над некоторыми из переносных зенитных батарей".

Источник изображения: https://g1.globo.com

Справочно: Коммерческие самолеты таких моделей, как Boeing 737 и Airbus A320, совершают полеты на высоте более 10 тысяч метров над уровнем моря.

В аналитической записке правительства США также говорится, что существует риск использования венесуэльцами блокираторов ("глушилок") GPS. По мнению американских аналитиков, правительство Мадуро может использовать эти устройства для предотвращения атак дронов (как в августе прошлого года). В этой связи подчёркивается, что "Использование блокировщиков GPS для операций против атак беспилотных ЛА может создавать помехи для GPS на гражданских самолетах, выполняющих полеты в венесуэльском воздушном пространстве".

Открытым остаётся вопрос - а какие меры предосторожности может принять гражданский авиалайнер, кроме как просто не летать на опасных высотах ?

Ранее в прессе сообщалось о размещении военными Венесуэлы комплексов С-300ВМ у аэродрома города Santa Helena de Uairn, расположенного в 15 километрах от границы с Бразилией.

Источник изображения: https://g1.globo.com

В числе факторов, которые в случае ужесточения противостояния могут оказать непосредственное влияние на гражданское население соседних с Венесуэлой стран, стоит отметить зависимость бразильского штата Рорайма (откуда и происходят попытки "вброса" гуманитарной помощи США) от электроснабжения из Венесуэлы. Дело в том, что Рорайма это единственный штат Бразилии, который запитан электричеством не от национальной сети Бразилии, а с территории соседней Венесуэлы, что вызвано особенностями рельефа, затрудняющего прокладку силовых линий.

Источник изображения: https://g1.globo.com

Таким образом, в случае эскалации конфликта или попыток интервенции Бразилия имеет серьёзную уязвимость - Венесуэла просто отключит электричество во всём штате, население которого составляет более 576000 человек.

Издание "Brasil 247" сообщает, что, "осознавая ответные действия Николаса Мадуро, правительство (Бразилии) уже приступило к разработке плана действий в чрезвычайных ситуациях. Пресс-секретарь бразильского президента Отавио Рего Баррос заявил на этих выходных, что Бразилиа планирует отправить в Рорайму грузовики с дизельными генераторами в случае прекращения подачи электроэнергии".

Любопытный факт - штат Рорайма имеет задолженность перед Венесуэлой за потреблённую энергию. Размер долга (более 30 миллионов долларов) конечно же превышает стоимость гуманитарной помощи, которую Бразилия пытается пропихнуть через границу. Так может лучше не выдумывать демарши с гуманитарными конвоями, а просто оплатить долг и тем самым финансово помочь Венесуэле ? Но всё не так просто - из-за банковских санкций США Бразилия не может оплатить долги Венесуэле, хотя, по последним данным, сейчас пытается сделать это через российский банк.

Возможно, именно эта ситуация, при которой США готовы ради давления на Венесуэлу "подставить" более полумиллиона граждан его страны, побудила генерала Мурао (вице-президента Бразилии) озвучить во время встречи группы Лимы свою весьма сдержанную и взвешенную позицию: "Никаких авантюр ! Мы будем придерживаться линии невмешательства, веря в международное дипломатическое и экономическое давление в поисках мирного решения". Выступая на встрече, Мурао сказал, что правительство Бразилии считает возможным найти решение "без каких-либо крайних мер", подчеркнув, что "Бразилия твердо верит в то, что можно вернуть Венесуэлу к демократии без каких-либо крайних мер, которые бы приравняли нас к тем, кто будет осуждён историей как агрессор, захватчик и разрушитель национальных суверенитетов".

Также поступила новость о том, что на территории Бразилии была запрещена деятельность вооружённых формирований венесуэльской оппозиции, в целях недопущения повторных инцидентов на границе.