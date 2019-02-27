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27.02.2019
Интерфакс-АВН

В Комсомольске-на-Амуре начнут изготавливать компоненты для МС-21 - изготовитель

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МС-21
Рисунок пассажирского самолета МС-21.
Источник изображения: www.aero-news.ru

Комсомольск-на-Амуре. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Компоненты для МС-21 начнут изготавливать в Комсомольске-на-Амуре, сообщил директор филиала ПАО "Компания "Сухой" Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю.А.Гагарина Александр Пекарш.

"Мы находимся на этапе вхождения в эту программу, сегодня мы сотрудничаем с Иркутским авиационным заводом. Основной объем по этой теме завязан на "Аэрокомпозит", которая является изготовителем отъемной части крыла МС-21. Для них мы начинаем изготавливать и поставлять детали", - сказал А.Пекарш журналистам во вторник.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Компании
Airbus
Boeing
Аэрокомпозит ЗАО
ИАЗ
КнААЗ Гагарина
Сухой ПАО
Проекты
МС-21
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