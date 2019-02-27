В Комсомольске-на-Амуре начнут изготавливать компоненты для МС-21 - изготовитель

Комсомольск-на-Амуре. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Компоненты для МС-21 начнут изготавливать в Комсомольске-на-Амуре, сообщил директор филиала ПАО "Компания "Сухой" Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю.А.Гагарина Александр Пекарш.

"Мы находимся на этапе вхождения в эту программу, сегодня мы сотрудничаем с Иркутским авиационным заводом. Основной объем по этой теме завязан на "Аэрокомпозит", которая является изготовителем отъемной части крыла МС-21. Для них мы начинаем изготавливать и поставлять детали", - сказал А.Пекарш журналистам во вторник.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.