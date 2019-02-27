Орбитальный пролет

Почему российский космос сдает позиции

Успехи Китая в космической индустрии вызывают удивление и здоровую зависть конкурентов. Страна стала третьей космической державой и упорно стремится к лидерству с прицелом на абсолютное доминирование в скором будущем.

И надо честно признать, имеет на то основания. Больше всего поражают технический прогресс и динамика развития отрасли. Не вызывает сомнений, что Китай и дальше будет поступательно двигаться в выбранном направлении и новые прорывные проекты не заставят себя ждать.

Запустив в 1970 году первый спутник, Китай пошел по пути СССР и США, повторяя их достижения и постепенно сокращая отставание. В 2003-м стартовал первый пилотируемый корабль, а в 2008-м осуществлен первый выход в открытый космос. В 2011 году произведена первая стыковка с орбитальным блоком. Проводились запуски автоматических научных аппаратов. В 2007-м на орбиту Луны была выведена автоматическая станция, в 2012-м китайский спутник изучал астероид. Вершиной стала уникальная посадка планетохода на обратной стороне Луны. Кроме того, произведя в прошлом году 37 космических пусков, Китай впервые стал мировым лидером по этому показателю.

“ США затратили на лунную программу более 25 миллиардов долларов. Это восемь триллионов современных российских рублей. Таков порядок цифр, которые позволяют добиваться результатов ”

В КНР создана и используется широкая номенклатура ракет-носителей разного класса, вплоть до тяжелой. На территории страны четыре космодрома, с которых можно выводить спутники на любые орбиты. Моря и океаны бороздит флотилия современных научных кораблей, осуществляющих управление китайскими аппаратами в околоземном пространстве. В ближайших планах – полноценная орбитальная станция и высадка людей на Луну с последующей ее колонизацией.

Как и положено великой державе, Китай активно развивает военное направление в космосе. Еще в 2007 году было испытано противоспутниковое оружие. На завершающей стадии развертывание навигационной системы "Бэйдоу", имеющей двойное назначение. Регулярно запускаются спутники-разведчики.

КНР безболезненно пережила запрет на коммерческие запуски американских спутников китайскими ракетами-носителями. Лишившись заказов, Поднебесная планомерно увеличивала число выведенных на орбиту спутников собственного изготовления. Мало того, стала продавать иностранным заказчикам коммерческие аппараты вместе с услугой по их доставке на орбиту, что считается очень выгодной опцией. Предложением уже воспользовались Венесуэла, Пакистан, Бразилия.

Возникает вопрос: за счет чего достигнуты такие результаты? Главный секрет успеха кроется в самом государственном устройстве. Официальное название страны – Китайская Народная Республика – вовсе не формальное. В руководстве – представители государственно мыслящей элиты. Построение Великого Китая для блага всего народа – это, если хотите, национальная идея: отсюда и фантастические темпы роста экономики и инфраструктуры в конце ХХ – начале ХХI века. Космонавтика для китайцев – один из общенациональных проектов, отсюда огромное внимание к ней со стороны государства и общества. Все делается системно, шаг за шагом, на основе долгосрочных планов, рассчитанных на 50 лет и более отдаленную перспективу. Да и цифры говорят сами за себя: космический бюджет Китая вдвое превышает российский.

Конкуренты на подъеме

Интересна технологическая основа китайской космонавтики. Здесь можно вести речь о своеобразном симбиозе совершенно разных прообразов и школ, часть из них – доморощенные. Но значительная доля технологий, особенно в области пилотируемой космонавтики, была получена в России, что позволило сделать качественный скачок и сократить сроки новых разработок. Какие-то достижения ракетного двигателестроения были по дешевке куплены на Украине. Кроме того, общеизвестно, что китайцы не брезгуют промышленным шпионажем и пытаются выудить секреты где только можно.

Однако не вызывает сомнений, что в будущем доля собственных проектов будет только увеличиваться. Такая уверенность основана на освоенной Китаем советской системе образования: средняя школа – университет – НИИ – производство. То, что мы у себя разрушили, там, как и во всем передовом мире, творчески осваивают. Много специалистов из КНР продолжают получать образование в передовых технических вузах России. И все, будьте уверены, пойдут на производство, а не в коммерческие фирмы, как у нас.

И американский космос сейчас находится на подъеме. Особенно преуспели на этом поприще частные компании, поднявшиеся с помощью государственных кредитов и заказов.

SpaceX Илона Маска с завидной регулярностью выводит на коммерческой основе на орбиту спутники различного назначения. Теперь ему перепадает и часть военных заказов, что говорит о доверии со стороны Пентагона. Как результат в прошлом году США обошли Россию по числу стартов.

Обидно, что у нас частному космическому извозу не дают зеленый свет. Например, вместо того чтобы оказывать поддержку S7 Space с ее "Морским стартом", чиновники от космоса всячески вставляют компании палки в колеса. Причем вроде как выказывается готовность поддержать частную инициативу.

Луна и грош

В российской космонавтике особенно удручает отсутствие стратегического видения. Правительство продолжает финансировать отрасль по остаточному принципу – отсюда и результаты, точнее, их отсутствие.

Вспомним январское совещание в Роскосмосе. Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил: "Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году. Надо работать, меньше говорить и больше делать, активно заниматься коммерциализацией… и увеличением доли России на международном рынке". Эти слова, хоть и кажутся на первый взгляд правильными, недвусмысленно намекают на то, что правительство не имеет желания поддерживать перспективные космические программы деньгами. Его не интересуют планы исследования Луны и других планет. Все живут одним днем.

Роскосмос упрекают в том, что руководители его предприятий и подрядчики склонны к воровству. Но если чиновники расписываются в неспособности осуществлять жесткий контроль, пусть закладывают в космический бюджет дополнительное финансирование по статье "Непредвиденные расходы". Напомним, что США в 60-е годы затратили более 25 миллиардов долларов на лунную программу. По покупательной способности – восемь триллионов современных российских рублей. Таков порядок цифр, которые позволяют добиваться серьезных результатов.

Суммы, потребные отечественной космонавтике, вне всяких сомнений, внушительны, но принимать решение правительству России все-таки придется, коль оно действительно хочет видеть положительные результаты. Если же не готово выделять деньги, надо честно заявить об этом. Тогда будет понятно, что эта отрасль у нас на задворках и мы добровольно отказываемся от статуса великой космической державы.

Владимир Волгин

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (770) за 26 февраля 2019 года