Сладкий сон в тени самолета-разведчика

Малоярославецкий приборный завод помогает медикам держать пациентов в тонусе

В конце 60-х технологии развивались бешеными темпами и в обыденную жизнь пришли приборы, ранее знакомые лишь фантастам. В клиниках появились аппараты, вводившие пациентов в состояние сна.

В западной медицине сделали ставку на свет и звук, а СССР одним из первых создал "Электросон" – прибор, физиотерапевтическое действие которого основывалось на высокочастотном магнитном поле. Этот легендарный аппарат до сих пор производится почти в неизменном виде – настолько хорошо полвека назад поработали конструкторы. Поначалу новинку выпускали на заводе "Электромедоборудование" (ЭМО), но в середине 80-х производство освоили на Малоярославецком приборном заводе – наряду с выпуском радиоэлектронного оборудования для самолета-разведчика А-50.

“ Медицинская техника Малоярославского приборного завода славится надежностью и терапевтическим эффектом ”

До сих пор ни в стране, ни за рубежом не созданы аналоги, которые столь же успешно боролись бы с нарушениями сна, болезнями нервной системы. Аппарат охотно используют педиатры и гинекологи, применяют в лечении нервно-психических расстройств и в хирургии.

Продуктовая линейка с годами расширялась – на МПЗ освоили выпуск и других аппаратов. И все они пользуются неизменным спросом уже не одно десятилетие. По отзывам людей, испытавших на себе действие "Тонуса", прибор обладает отличным болеутоляющим действием, УЗТ-1.07Ф (универсальный ультразвуковой терапевтический аппарат с микропроцессорным управлением) незаменим в неврологии, урологии и многих других областях медицины. Изделия пользуются спросом и в государственных, и в частных клиниках. Кстати говоря, "Тонус" завоевал большую популярность у спортсменов – прибор эффективно снимает боль после травмы, физиотерапевтические процедуры с его применением снижают отечность, лечат спазмы мышц.

МПЗ ведет свою историю с 1971 года, когда в Малоярославце было решено открыть опытное производство Московского НИИ приборостроения Минрадиопрома СССР. По заказам союзного ведомства в здешних цехах изготавливали сложное радиотехническое оборудование. Это было крупное предприятие, работавшее на обороноспособность страны, – производство полного цикла с собственной металлообработкой, изготовлением печатных плат, участками сборки и радиомонтажа.

“ "Тонус" завоевал популярность у спортсменов – он снимает боль после травмы, процедуры с его применением снижают отечность ”

Вся продукция, по словам генерального директора МПЗ Сергея Мелешкина, делается на отечественной станочной базе, а поскольку основывался завод в Малоярославце как оборонный, отношение к продукции в высшей степени ответственное – военпреды приучили. Здесь все делается качественно – на фрезерном и токарном участках, прессовке пластмасс. "Даже трансформаторы мотаем сами", – признался "Военно-промышленному курьеру" Сергей Мелешкин. Сборка одного прибора занимает примерно полтора месяца, и за этот срок выпускается до полусотни аппаратов каждого вида – все зависит от величины заказа.

Производство отлажено, все операции отработаны, но должны же по логике вещей создавать здесь и новые приборы. Однако как вошли в серию созданные сорок лет назад аппараты, ставшие легендарными, так и идут они без сколь-нибудь существенных изменений. Откуда такая консервативность? У Сергея Мелешкина есть ответ и на этот вопрос. "Пробовали мы несколько лет назад внести изменения в прибор "Тонус-2" – сделали новый современный корпус, разместили несколько иначе кнопки и ручки управления. Однако заказчики наши новшества не оценили и попросили вернуть все на место. Дело в том, что методики, по которым работают медики, действуют давно, в них подробно описано, как выглядит прибор и поэтому изменения не были приняты". Может быть, ничего страшно в этом нет – говорится же, что лучшее враг хорошего. В Японии есть компания Genda Shigyo, более тысячи лет выпускающая бумажные пакеты и ленты, и закрываться не собирается. Своя ниша на достаточно конкурентном рынке завоевана, приборы, сделанные в Малоярославце, отлично знают и покупают не только у нас в стране, но и за рубежом – качество продукции говорит само за себя.

Петр Камнев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (770) за 26 февраля 2019 года