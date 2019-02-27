Контракт на поставку Минобороны истребителей Су-27СМ3 завершен

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 26 фев - РИА Новости. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагарина выполнил контракт на поставку Минобороны России модернизированных истребителей Су-27СМ3, сообщил журналистам директор филиала компании "Сухой" - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Александр Пекарш.

"Мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов, и за этот период мы оснастили два полка полностью, доработали машины, дали им новый облик. И в прошлом году завершили изготовление по крайнему контракту на поставку 10 самолетов. Мы поставили в 2017 году четыре самолета и в 2018 году шесть самолетов", - сказал директор завода.

По его словам, модернизация дала самолетам новые качества. Перкаш отметил, что модернизации подвергались истребители, поставлявшиеся в войска в конце 1980-х - начале 1990-х годов, в них было изменили до 80% оборудования.

Су-27СМ (серийный модернизированный) производится с 2002 года и по сравнению с серийным Су-27 имеет усовершенствованные системы навигации, связи и прицеливания.