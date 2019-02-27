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27.02.2019
Интерфакс-АВН

Первый серийный СУ-57 поступит в войска в этом году - изготовитель

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Су-57
Су-57.
Источник изображения: topwar.ru

Комсомольск-на-Амуре. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57 поступит в войска в этом году, а второй - в 2020 году, сообщил директор филиала ПАО "Компания "Сухой" Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Ю.А.Гагарина Александр Пекарш.

"Если говорить о программе Су-57, то мы находимся сегодня на этапе изготовления первых серийных образцов. Мы в 2018 году завершили изготовление и поставку партии опытных образцов. В работе у нас сегодня по действующему контракту с Министерством обороны два самолета со сроками поставки первого самолета в 2019 году, второго самолета - в 2020 году", - сказал А.Пекарш журналистам во вторник.

"Я уверен, что мы с этой задачей справимся, и первый серийный самолет в этом году будет поставлен", - отметил он.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника.

Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.

В ходе форума "Армия-2018" был подписан контракт на поставку Минобороны РФ первых двух самолетов Су-57, в ближайшей перспективе ВКС РФ пополнятся 15 серийными истребителями пятого поколения.

Как сообщалось, истребители Су-57 установочной партии будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний завершится через пять лет, а с 2023 года начнутся серийные поставки самолётов уже с новыми двигателями.

Президент ОАК Юрий Слюсарь ранее заявлял, что новейшие истребители хорошо проявили себя в ходе операции российских ВКС в Сирии.

"Были в Сирии, получили так называемое боевое крещение, все задачи были решены и по самолёту, и по вооружению, которое применялось. Заложенные характеристики подтвердили", - сказал Ю.Слюсарь в интервью "Интерфаксу" в августе 2018 года.

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