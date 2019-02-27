Конец монополии "Союзного" государства

Российские космонавты готовятся встречать чужие победы

Появление экипажей, собирающихся на МКС, перед прессой на заключительном предстартовом этапе, в ходе экзаменационных комплексных тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина – традиция. Те, кто полетит на "Союзе МС-12", вызывают особый интерес. Это Алексей Овчинин и Ник Хейг (НАСА), 11 октября проверившие на себе эффективность работы системы аварийного спасения "Союзов". 14 марта им предстоит новый старт с Байконура.

Поскольку из-за аварийного запуска "Союза МС-09" не состоялась одна из запланированных экспедиций, пришлось изменить составы экипажей, отметил начальник ЦПК, Герой России Павел Власов. Потому к Алексею Овчинину и Нику Хейгу добавилась Кристина Кук. Алексей и Ник уже слетанная команда, Кристина присоединилась к ним чуть позже, но все вместе они, как говорят специалисты центра, продемонстрировали отличную слаженность и на экзаменационных тренировках на тренажере российского сегмента МКС получили отличную оценку. Бывали, пусть и редко, случаи, когда результаты экзаменов не устраивали комиссию, но в такой ситуации назначаются дополнительные тренировки. Как заметил Власов, надо понимать – готовность экипажа к полету видна всем инструкторам задолго до заключительного экзамена.

“ Есть кодекс поведения космонавта на станции. В нем прописаны тонкие и чувствительные моменты, которых касаться нежелательно ”

Изменились не только составы экипажей, но и программа исследований на МКС. Начальник центра надеется, что она будет утверждена еще до ближайшего старта. Хотя возможны некоторые задержки, связанные с урегулированием отношений между Роскосмосом и американской стороной.

На вопрос "Военно-промышленного курьера", что космонавты сдают экзамены по российскому сегменту МКС, а как быть с американским, Павел Власов рассказал – "партнерская" часть станции на тренажерах центра имитируется. Экипаж взаимодействует с ее моделью в части поиска неисправностей и других вводных. Практические навыки действий на американской "территории" МКС космонавты в обязательном порядке нарабатывают в НАСА. Все они вне зависимости, какое агентство представляют – российское, американское, европейское или японское, проходят кросс-тренировки, вплоть до того, что для внекорабельной деятельности наши готовятся к работе в скафандрах астронавтов. То же касается и научных программ – при необходимости можно подстраховать коллег и здесь.

Очень подробно о медико-гастрономических аспектах предстоящей экспедиции рассказал врач экипажа Александр Васин, который все время работы данного экипажа на орбите, а это 204 дня, пробудет в Центре управления полетом в Хьюстоне. Оказывается, к штатному питанию на борту МКС, которое подбирается с учетом индивидуальных вкусов каждого космонавта, любой член экипажа может заказывать и бонусные контейнеры, включающие любимую еду. Кофе, чай, творог, мед, как правило, не входят в рацион либо этих продуктов на вкус конкретного космонавта на орбите недостаточно.

Во время долговременных экспедиций могут возникать недомогания, заболевания. "ВПК" поинтересовался, есть ли критерии, что лечить на орбите, а с каким диагнозом требуется немедленно прекращать полет.

"Есть руководящие медицинские документы, которые мы постоянно совершенствуем, изменяя и дополняя, – ответил врач экипажа. – И в них четко определены все заболевания – как те, которые можно лечить на станции, так и те, которые требуют экстренного возвращения заболевшего на Землю. За мой 35-летний стаж работы ни одного внепланового спуска по медицинским показаниям не было, хотя в истории отечественной космонавтики такие случаи наблюдались. На станции есть медицинские укладки, и предполетная подготовка включает специальные занятия, чтобы и себя при необходимости вылечить, и другим помочь".

Алексею Овчинину, Нику Хейгу и Кристине Кук предстоит выполнить на орбите огромный объем работы, включая выходы в открытый космос. Планируются прилеты "в гости" экспедиций посещения, работа с грузовыми "Прогрессами". Ожидаются технологические новшества. Во-первых, предстоит принять беспилотный "Союз", который будет выведен на орбиту новой модификацией ракеты-носителя "Союз-2", планируемой на замену ныне работающих РН "Союз-ФГ". Во-вторых, должны состояться пилотируемые старты американских транспортных кораблей – экипажная версия Dragon от SpaceX Илона Маска, а также CST-100 Starliner от Boeing. Наверное, то, что запуск в коммерческую эксплуатацию главных конкурентов "Союза" несколько раз откладывался, может кому-то скрасить негативное впечатление от наших хронических "непобед" в космосе – мол, и там в сроки не укладываются. Но они вот-вот полетят, месяцем раньше или позже. У нас же новый пилотируемый корабль три десятка лет только обсуждается.

Впрочем, в кулуарах мероприятия удалось поговорить с Олегом Новицким, и. о. командира отряда космонавтов, Героем России, и затронуть эту тему.

– Сколько "штыков" ныне насчитывает отряд космонавтов?

– У нас более тридцати космонавтов, треть из которых летавшие. Плюс недавно принятые, которые сейчас занимаются в группах, проходя курс общекосмической подготовки.

– Со времен Королева повелось, что готовится новый корабль – и его будущие экипажи если и не участвуют в конструировании, то как минимум тесно сотрудничают с разработчиками. Новых кораблей нет давно – обещали вначале "Клипер", затем "Федерацию", теперь вот говорят о некой лунной модификации "Союза"... Вас кто-то спрашивает, что конкретно вам хотелось бы видеть?

– Что касается участия отряда в создании новых кораблей, то мы стараемся это делать. Есть огромное желание быть причастными к такой работе – нам же и более молодым коллегам на них летать. И если приглашают для консультаций, скажем, по внутренней компоновке корабля, наши представители обязательно подключаются. Мы можем подсказать конструкторам, как сделать удобнее и безопаснее, рассматривая те или иные технические решения как люди, которым со всем этим работать.

Но в целом наша подготовка исходит из задач, которые ставит Роскосмос. Скажут готовить экипажи на какой-то новый корабль, мы при соответствующем техническом обеспечении – теми же тренажерами сразу начнем. Но перевооружение отрасли – все-таки прерогатива руководства Роскосмоса. Там должны видеть перспективы, а мы как подчиненная организация будем готовить ребят к решению поставленных задач.

– После того как конкретно заговорили о грядущих лунных экспедициях, что-то добавилось в подготовке космонавтов?

– На данный момент в межпланетных перелетах самым критичным элементом является именно длительность полета. Это наряду с действиями человека в условиях невесомости или низкой, как на поверхности Луны, гравитации было предметом изучения еще во времена СССР. И если речь зайдет о конкретном полете, не составит труда поднять ранее сделанные методики и рекомендации, чтобы на их основе подготовить программы подготовки под новые задачи.

– Если рассматривать МКС как маленькую Землю с точки зрения взаимодействия космонавтов из разных стран – там некое "безвизовое пространство", где к чужим без спросу не ходят, или "союзное государство" и можешь находиться где угодно?

– Космонавты абсолютно свободны в перемещениях по всем сегментам МКС, тем более сейчас проводится очень много совместных экспериментов. Она, впрочем, изначально и проектировалась как зона свободного пространства, где без ограничений могут работать представители всех стран-партнеров. Если надо или хочется – можешь спокойно перейти в американский, европейский или японский сегменты, и точно так же их астронавты имеют свободный доступ в наши модули.

Существует и традиция совместных ужинов, причем проводиться они могут в любом сегменте. Дни у экипажа загружены полностью, с утра до вечера, и просто так "пройтись" без всякого дела никому и в голову не приходит. Посидеть, поговорить, фильм вместе посмотреть – никаких проблем.

– За время работы МКС сложился ли некий этический орбитальный кодекс?

– Люди разные, и экипажи формируются с учетом индивидуальности каждого, тут очень важна работа психологов. Тем не менее с нашей стороны есть кодекс поведения космонавта на станции. В нем прописаны некие тонкие и чувствительные моменты, которых в длительном полете касаться нежелательно. Не лезь в религиозные интересы человека, не приставай с расспросами о семье – не делай ничего, что может обострить отношения. Если человек хочет поделиться чем-то личным – выслушай, но не больше. Это ни в коем случае не строгие запреты, просто рекомендации. За полгода общения возникают разные ситуации, и вводить какие-то табу бессмысленно.

Алексей Песков

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 7 (770) за 26 февраля 2019 года