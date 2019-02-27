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27.02.2019
РИА Новости

Тихоокеанский флот получил ракетные комплексы "Бал"

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Береговой ракетный комплекс "Бал"
Береговой ракетный комплекс "Бал".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 26 фев - РИА Новости. Десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" поступили на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставлены морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский. Эта техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ТОФ ракетные комплексы предыдущего поколения. Машины уже выгружены с корабля и в сопровождении автомобилей ВАИ и ГИБДД своим ходом совершили марш в расположение берегового ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России", - сказал Воскресенский.

Планируется, что в ближайшее время расчеты комплексов начнут освоение новой техники в рамках полевого выхода.

Береговой ракетный комплекс "Бал" вооружен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может наносить удары по целям противника на расстоянии около 130 километров.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бал РК
Х-35
Проекты
ТОФ
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