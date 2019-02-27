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27.02.2019
Известия.ru

На Украине намерены построить плавучий космодром

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Украинское госпредприятие "Южмаш" займется строительством плавучей платформы для запуска космических ракет в Херсонской области.

Как отметил директор предприятия Сергей Войт в интервью агентству "Укринформ", Украина до сих пор не имеет собственного космодрома, хотя "Южмаш" специализируется на ракетостроении и сотрудничает в этой области с 23 странами.

"Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине", — цитирует Войта "РИА Новости".

Глава "Южмаша" добавил, что проект планируется реализовать вместе с заводом "Паллада", который занимается изготовлением плавучих сооружений.

В марте прошлого года сообщалось, что Украина хочет построить космодром на западе Австралии. По словам украинского посла Николая Кулинича, страна обладает "большим опытом в глобальной космической гонке" и необходимыми техническими знаниями.

 

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Украина
Компании
Южмаш
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