На Украине намерены построить плавучий космодром

Украинское госпредприятие "Южмаш" займется строительством плавучей платформы для запуска космических ракет в Херсонской области.

Как отметил директор предприятия Сергей Войт в интервью агентству "Укринформ", Украина до сих пор не имеет собственного космодрома, хотя "Южмаш" специализируется на ракетостроении и сотрудничает в этой области с 23 странами.

"Нам давно нужно иметь собственную площадку для запуска ракет, и создать ее можно на Херсонщине", — цитирует Войта "РИА Новости".

Глава "Южмаша" добавил, что проект планируется реализовать вместе с заводом "Паллада", который занимается изготовлением плавучих сооружений.

В марте прошлого года сообщалось, что Украина хочет построить космодром на западе Австралии. По словам украинского посла Николая Кулинича, страна обладает "большим опытом в глобальной космической гонке" и необходимыми техническими знаниями.