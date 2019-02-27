Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов отметил, что такое оружие сможет самостоятельно принимать решение о подрыве цели
МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Концерн "Калашников", "Высокоточные комплексы", "Техмаш" и другие предприятия Ростеха создали опытные образцы оружия с искусственным интеллектом, способные в том числе принимать самостоятельные решения о подрыве цели, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
"Такие есть (разработки оружия с искусственным интеллектом - прим. ТАСС). Уже сейчас роботизированные комплексы не только разрабатываются, но и проходят опытную эксплуатацию. Подобные разработки есть у "Калашникова", у "Высокоточных комплексов", "Техмаша" и других. Каждый в своей части ведет такую работу", - сказал Абрамов.
По его словам, такое оружие в том числе сможет самостоятельно принимать решение о подрыве цели. "Но это очень серьезное решение, поэтому все равно многое зависит от человека-оператора. Отправляя комплекс в полностью автоматический режим, человек должен быть стопроцентно уверен, что цель правильная и уничтожен будет именно противник", - добавил индустриальный директор кластера.
Опытные образцы есть у "Калашникова", "Техмаша", "Высокоточных комплексов", некоторые элементы у ЦНИИТОЧМАШа. "В реактивных системах залпового огня ("Техмаша" - прим. ТАСС) там уже давно используются такие решения. Но искусственный интеллект - это не просто замена человека машиной, это возможность обеспечить большую управляемость", - сказал Абрамов.
Новые прорывные образцы вооружения Ростеха, по его словам, обеспечивают России "существенное преимущество перед вооружением и военной техникой потенциальных противников".
"Наше оружие было, есть и будет лучшим в мире. Без ложной скромности и без иллюзий по поводу наших конкурентов", - подчеркнул индустриальный директор кластера.
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"Наше оружие было, есть и будет лучшим в мире. Без ложной скромности и без иллюзий по поводу наших конкурентов", - подчеркнул индустриальный директор кластера.Интересно, что может лежать в основе этого утверждения?
Во времена СCСР были вполне реальные основы для этого:
1. Одна из лучших в мире (а может и самая лучшая) система среднего образования
2. Очень хорошая система высшего образования
3. Концентрация всех сил общества на достижение новых результатов в науке, технике (особенно, в части военного предназначения)
4. Энтузиазм и патриотизм советских людей, стремление (на всех уровнях) обогнать, сделать что-то лучшее, уникальное.
5. Преимущества плановой системы экономики - по крайней мере в части возможности концентрации сил и средств и синхронизации усилий множества предприятий для решения конкретных задач ВПК (так назывался тогда ОПК).
6. Доля СССР в мировом производстве 20% (плюс страны СЭВ ещё)
7. Вменяемые компетентные ЛПР на уровне предприятий и министерств
И т.п.
Что из этого работает сейчас?
P.S. Понятно, что было и много негативного. Но сейчас список негативного, имхо, значительно шире.