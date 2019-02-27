Белоруссия передала Сербии четыре истребителя МиГ-29

Как сообщило министерство обороны Белоруссии, 25 февраля 2019 года в ходе рабочего визита в Белоруссию сербской военной делегации во главе с министром обороны Сербии Александром Вулиным состоялась церемония торжественной передачи министерству обороны Сербии четырех одноместных истребителей МиГ-29 из наличия белорусских вооруженных сил. Церемония прошла на территории АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах.

Два из четырех переданных министерству обороны Сербии истребителей МиГ-29 из наличия вооруженных сил Белоруссии на АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах, 25.02.2019 (с) министерство обороны Сербии

На церемонии передачи министр обороны Сербии А. Вулин заявил, что переданные самолеты должны пройти капитальный ремонт и модернизацию "первого этапа" на АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах.

Со стороны bmpd напомним, что с передачей указанных четырех МиГ-29 общее количество истребителей этого типа в ВВС и ПВО Сербии достигнет 14 (включая три "спарки" МиГ-29УБ). В том числе в дополнение к трем МиГ-29 и одному МиГ-29, сохранившимся у Сербии из советских поставок, российская сторона передала в 2017 году из наличия Министерства обороны России еще четыре истребителя МиГ-29 (три типа 9-13 и один типа 9-12А) и два МиГ-29УБ, которые после ремонта были введены в состав ВВС и ПВО Сербии в 2018 году.

Церемония передачи министерству обороны Сербии четырех истребителей МиГ-29 из наличия вооруженных сил Белоруссии на АО "558-й авиационный ремонтный завод" в Барановичах, 25.02.2019 (с) министерство обороны Сербии