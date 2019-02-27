Как сообщает веб-ресурс www.edrmagazine.eu , на проходившей с 17 по 21 февраля 2019 года в Абу-Даби (ОАЭ) очередной международной оборонно-промышленной выставке IDEX-2019 известная эмиратская компания Nimr Automotive представила новый вариант своего семейства бронированных машин Nimr с колесной формулой 4х4, именуемый Ajban Nimr 447A MRAV (Multi-Role Armoured Vehicle), отличающийся прежде всего повышенным уровнем защищености

Новая бронированная машина Ajban Nimr 447A MRAV эмиратской компании Nimr Automotive в экспозиции международной оборонно-промышленной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Напомним, что Ajban - это используемая Nimr Automotive нынешняя маркетинговая марка семейства бывших бронеавтомобилей Nimr в варианте с колесной формулой 4х4, созданных в свое время для ОАЭ российскими разработчиками из Группы ГАЗ и развиваемых самостоятельно в России как "Тигр". Вместе с тем представленная на IDEX-2019 машина Ajban Nimr 447A демонстрирует, что она очень далеко ушла от оригинального Nimr/"Тигр" образца 2000 года, имея по сути с ним мало общего, кроме компоновки.

компания Nimr Automotive, ранее контролируемая государственным инвестиционным холдингом ОАЭ, а с 2015 года являющаяся частью эмиратского госудаственного оборонного объединения Emirates Defence Industries Company (EDIC), ведет серийный выпуск на своем предприятии в Абу Даби легких бронированных машин семейства Nimr (4х4) с 2005 года. С тех пор Nimr Automotive разработала большое количество модификаций Nimr и практически полностью переработала машину при участии западных специалистов. В настоящее время семейство машин Nimr (4x4) реализуется под брендом Ajban (в двух основных вариантах - стандартном Ajban 450 и носителе вооружения и оборудования Ajban 440A), а их варианты с формулой 6х6 - под брендом Hafeet. Машины семейства Nimr/Ajban проданы минимум в 10 стран. В 2016 году было заявлено об изготовлении 1000-й машины Nimr/Ajban.

Представленный на IDEX-2019 бронеавтомобиль Ajban Nimr 447A является дальнейшим развитием серийно выпускаемой с 2015 года версии Ajban 440A/450, имея те же размеры, но гораздо более высоки уровень защиты. Хотя Nimr Automotive не раскрывает сведений о защищенности машины Ajban Nimr 447A, однако сообщается, что фактически дополнительная масса ее бронирования составляет, в зависимости от исполнения, от 2000 до 2800 кг. При боевой массе машин Ajban 440A/450 от 9,7 до 11,1 тонн это означает, что боевая масса Ajban Nimr 447A достигает 12,5-13 тонн. В силу такого увеличения массы, на Ajban Nimr 447A применены новые оси и новая подвеска, а также новая раздаточная коробка. Полностью бронирован моторный отсек. Вместимость составляет семь человек, включая двух членов экипажа, выход осуществляется через четыре бортовые двери. Внедрены элементы противоминной защиты.

Мощность штатного двигателя Сummins увеличена незначительно (с 221 до 223 кВт), но имеется вариант установки двигателя в 269 кВт. Максимальная скорость по шоссе 120 км/ч. Машина имеет полностью независимую подвеску, оснащена системой поддержания давления в шинах и протектированным топливным баком. Возможна установка различных систем вооружения - выставленный на IDEX-2019 образец Ajban Nimr 447A был оснащен кольцевой защищенной турелью Platt MR550 с 7,62-мм шестиствольным пулеметом Dillon Aero M134D Minigun, данные турели приобретаются вооруженными силами ОАЭ. Также на выставочном образце была установлена система пассивного противодействия Lacroix Galix Automated Obscurance System (AOS), обеспечивающая автоматический отстрел дымовых гранат в направлениии обстрела машины противником.

Новая бронированная машина Ajban Nimr 447A MRAV эмиратской компании Nimr Automotive в экспозиции международной оборонно-промышленной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года. Выставленный образец был оснащен кольцевой защищенной турелью Platt MR550 с 7,62-мм шестиствольным пулеметом Dillon Aero M134D Minigun (с) Paolo Valpolini / www.edrmagazine.eu

Новая бронированная машина Ajban Nimr 447A MRAV эмиратской компании Nimr Automotive в экспозиции международной оборонно-промышленной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби (ОАЭ), февраль 2019 года (с) Patrick Allen / Jane's

Рекламное видео (с) Nimr Automotive :

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