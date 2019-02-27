Войти
27.02.2019
Вестник Мордовии

Хватит ли ВСУ 100 Т-64 с тепловизорами, чтобы разгромить танки Донбасса?

790
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В последнее время много говорилось о поступлении на вооружении украинской армии 100 улучшенных танков Т-64БВ образца 2017 года.

Некоторые из экспертов стали сравнивать его с российским Т-72Б3. Дескать, нам тоже особо гордиться нечем. Но российская машина после проведенной доработки автомата заряжания способна применять боеприпасы, в том числе, с урановым сердечником, о чем на Украине даже мечтать не приходится.

Кроме двух версий Т-72Б3 у нас имеются еще Т-90А. На подходе - модернизированные Т-90М. Также в войска поступают прошедшие обновление Т-80БВМ.

Уж если эти для чего модернизированные Т-64БВ и представляют опасность, так это для танков народных милиций непризнанных республик Донбасса. Как уже сообщалось, украинские тепловизионные ночные прицелы способны обнаруживать цели типа "танк" на дальности в 5 км и распознавать на расстоянии в 2,5 км.

К примеру, Т-72Б, который сейчас является одной из основных боевых машин на Донбассе, в пассивном режиме "видит" лишь на 500, максимум, 800 м. При включенном инфракрасном прожекторе, который сильно демаскирует машину, - до 1200 м.

Тепловизор позволяет успешно действовать не только в ночных условиях, но и при постановке дымовых завес, в тумане, хорошо он видит и в пылевых облаках, позволяя обнаруживать замаскированную технику.

Важной способностью является возможность применения управляемой ракеты в ночных условиях на дальность до 4,8 км. От нее за срубленными ветками деревьев уже не спрятаться.

То есть, если боевые действия возобновятся в обозримом будущем, то в ночных боях эти 100 украинских танков смогут наносить значительные потери бронетехнике непризнанных республик. При этом танкисты Донбасса даже не смогут нормально им ответить, потому что просто не будут видеть, откуда по ним ведется огонь. Эту крайне неблагоприятную ситуацию необходимо срочно исправлять. Или все приведет к катастрофическим потерям в личном составе и технике.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-90 "Владимир"
Похожие новости
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
10.12.2014
Китайцы заинтересовались перспективным российским танком
19.08.2013
Самый воюющий танк Т-72: уроки оборонного проекта
10.05.2012
Модернизация Т-72 для Казахстана
29.08.2011
Танки Т-90, Т-84 "Оплот", "Леопард" и "Абрамс": эмоции и реалии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.02 16:59
  • 1
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
  • 27.02 16:56
  • 2
Вашингтон пугает Россию призраком украинских ракет
  • 27.02 16:52
  • 1
Испытания оружия с искуственным интеллектом ведутся в России
  • 27.02 16:41
  • 1
Посол Британии: В выходе США из договора РСМД виновата Россия
  • 27.02 16:28
  • 80
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 27.02 16:24
  • 1
Российский истребитель Су-30СМ унифицируют с истребителем Су-35
  • 27.02 15:16
  • 5
Китай разработал микроволновое оружие, вызывающее сильную боль
  • 27.02 15:16
  • 15
Перспективный эсминец "Лидер" получит атомную энергоустановку
  • 27.02 15:05
  • 4
Арсенал шестого поколения
  • 27.02 15:04
  • 17
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 27.02 14:49
  • 1
Холдинги Ростеха проводят испытания оружия с искусственным интеллектом
  • 27.02 14:35
  • 4
Зашел ум за рейтинг
  • 27.02 14:25
  • 1
Сладкий сон в тени самолета-разведчика
  • 27.02 14:22
  • 1
Отряд кораблей СФ во главе с "Адмиралом Горшковым" отправился в Атлантику
  • 27.02 14:17
  • 1
Планы "Вертолетов России" создать пятиместную машину позволят отказаться от американских "Робинсонов" - Борисов