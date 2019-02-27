Хватит ли ВСУ 100 Т-64 с тепловизорами, чтобы разгромить танки Донбасса?

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В последнее время много говорилось о поступлении на вооружении украинской армии 100 улучшенных танков Т-64БВ образца 2017 года.

Некоторые из экспертов стали сравнивать его с российским Т-72Б3. Дескать, нам тоже особо гордиться нечем. Но российская машина после проведенной доработки автомата заряжания способна применять боеприпасы, в том числе, с урановым сердечником, о чем на Украине даже мечтать не приходится.

Кроме двух версий Т-72Б3 у нас имеются еще Т-90А. На подходе - модернизированные Т-90М. Также в войска поступают прошедшие обновление Т-80БВМ.

Уж если эти для чего модернизированные Т-64БВ и представляют опасность, так это для танков народных милиций непризнанных республик Донбасса. Как уже сообщалось, украинские тепловизионные ночные прицелы способны обнаруживать цели типа "танк" на дальности в 5 км и распознавать на расстоянии в 2,5 км.

К примеру, Т-72Б, который сейчас является одной из основных боевых машин на Донбассе, в пассивном режиме "видит" лишь на 500, максимум, 800 м. При включенном инфракрасном прожекторе, который сильно демаскирует машину, - до 1200 м.

Тепловизор позволяет успешно действовать не только в ночных условиях, но и при постановке дымовых завес, в тумане, хорошо он видит и в пылевых облаках, позволяя обнаруживать замаскированную технику.

Важной способностью является возможность применения управляемой ракеты в ночных условиях на дальность до 4,8 км. От нее за срубленными ветками деревьев уже не спрятаться.

То есть, если боевые действия возобновятся в обозримом будущем, то в ночных боях эти 100 украинских танков смогут наносить значительные потери бронетехнике непризнанных республик. При этом танкисты Донбасса даже не смогут нормально им ответить, потому что просто не будут видеть, откуда по ним ведется огонь. Эту крайне неблагоприятную ситуацию необходимо срочно исправлять. Или все приведет к катастрофическим потерям в личном составе и технике.

Дмитрий Лемешко