Ростех ведет работу над экипировкой "Ратник" четвертого и последующих поколений

В них будут применены активные экзоскелеты, микробеспилотники и системы с искусственным интеллектом, сообщил представитель госкорпорации Сергей Абрамов

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ростех разрабатывает боевую экипировку "Ратник" четвертого и последующих поколений, в которой будут применены активные экзоскелеты, микробеспилотники, системы с искусственным интеллектом. Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Сергей Абрамов.

"Работа над будущими поколениями экипировки ведется, мы для этого обладаем достаточным научно-техническим заделом… Будут, наверное, какие-то роботизированные комплексы, не только с интеграцией туда искусственного интеллекта, но все-таки и с участием человека. Изучается возможность использования активных экзоскелетов, микробеспилотных комплексов, нового вооружения", - сказал Абрамов.

Он отметил, что очень часто писатели-фантасты предугадывают технологическое развитие. По словам индустриального директора кластера, концептуальное представление о "Ратнике-4" можно получить из их произведений.

На сегодняшний день ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех) завершил научно-исследовательскую работу по "Ратник-3" и направил ее результаты в Минобороны, чтобы получить рекомендации и заказ на проведение опытно-конструкторских работ.

"Ратник-3" является экипировкой принципиально нового уровня по всем составляющим системам - защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. Ранее сообщалось, что вариант экипировки будет единым для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России.

Электронное "забрало" "Ратника-3" позволит наводить личное оружие на цель по лазерному лучу. Экипировка может получить в свой состав активный экзоскелет, увеличивающий возможности опорно-двигательного аппарата бойца.