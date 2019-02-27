Малый ракетный корабль "Туча" будет заложен на Зеленодольском судостроительном заводе
Его главным оружием будут ракеты "Калибр"
Москва. 26 февраля. ИНТЕРФАКС - Торжественная церемония закладки малого ракетного корабля (МРК) проекта 22800 состоится во вторник на Зеленодольском судостроительном заводе.
"Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России новому кораблю присвоено наименование "Туча", - сообщили на предприятии.
МРК "Туча" станет 11-м кораблем данного проекта, который будет построен для ВМФ России.
В настоящее время головной корабль проекта 22800 - МРК "Мытищи" - вошел в состав Балтийского флота. Еще 9 кораблей находятся в разных стадиях строительства на нескольких судостроительных заводах. Строительство еще семи МРК законтрактовано.
Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс".
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