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27.02.2019
Известия.ru

За границей дозволено: военнослужащим написали памятку поведения

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

За рубежом солдатам и офицерам рекомендуют придерживаться служебной легенды, молчать в Сети и не поддаваться на провокации

Памятку о том, как военнослужащие должны вести себя при выполнении специальных задач за рубежом, разработало Минобороны. В частности, им запрещается использовать смартфоны и другие гаджеты с геолокацией. В разговорах и переписке даже с членами семьи нельзя раскрывать место своей дислокации. Также военнослужащим нельзя поддаваться на провокации, например реагировать на оскорбления со стороны мирных жителей в свой адрес или по отношению к России. При попытке вербовки военные должны тут же обратиться к командиру. Несмотря на название, памятка — это документ строгой отчетности. И его нарушение может повлечь наказание вплоть до уголовной отвественности.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

"Памятка военнослужащему, выполняющему специальные задачи за пределами территории РФ" уже поступила в войска, рассказали "Известиям" в Минобороны. Ознакомление личного состава с документом проходит под роспись, так как за нарушение ряда пунктов, прописанных в нем, предусмотрено серьезное наказание — от прерывания командировки до дисциплинарной и уголовной ответственности. Запреты, указанные в памятке, подкреплены соответствующими статьями законов "О государственной тайне", "О статусе военнослужащего" и ведомственными приказами.

Придерживаться легенды

В памятке (имеется в распоряжении "Известий") прописаны обязанности военнослужащих, находящихся в командировках за границей. Документ состоит из двух частей. В первой рассказывается, как военные должны вести себя в той или иной ситуации. Во второй части перечислены запреты, несоблюдение которых может нанести урон обороноспособности страны. В памятке говорится, что солдаты и офицеры должны знать основные сведения о стране пребывания, ее госорганах, внешней и внутренней политике, исповедуемых религиях и двусторонних отношениях с Россией. Эти сведения военнослужащие получат на специальных занятиях перед отправкой за границу.

В командировке надо с уважением относиться к традициям и обычаям народов страны пребывания. С местными жителями общаться уважительно, "проявлять корректность, выдержку и такт, держаться достойно". В то же время "все факты выпадов и оскорблений", направленных против России, а также "по отношению к себе" военнослужащим "необходимо отводить". При этом нельзя допускать "действий, которые могут быть истолкованы как оскорбление".

Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

Солдатам и офицерам рекомендуется иметь при себе только удостоверение, оставив все служебные документы на родине. Они должны знать и твердо "придерживаться легенды своего пребывания за границей". При возникновении непредвиденных обстоятельств надо тут же обращаться к непосредственному командиру, его же нужно информировать о контактах с иностранцами, враждебно настроенными к России.

В памятке подчеркивается, что в загранкомандировке надо проявлять "высокую бдительность", помнить о том, что спецслужбы иностранных государств стремятся получить секретные сведения и могут пойти на "различные враждебные акции вплоть до склонения к госизмене".

Молчать в Сети

Военным также рекомендуется не использовать личных мобильных телефонов и электронных устройств, имеющих выход в интернет и функцию определения местоположения. Нельзя публиковать в интернете, в том числе в соцсетях, служебную информацию: материалы, раскрывающие наименования воинских частей и их дислокацию, элементы организационно-штатной структуры, оснащенность оружием и спецтехникой.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Также не допускается обработка и хранение служебных сведений на личных магнитных и иных носителях. Нужно быть осторожным и в общении с родственниками. Во время телефонных разговоров с ними нельзя называть страну пребывания и характер служебных задач.

Если будут вербовать

За пределы воинской части выезжать можно только с разрешения своего непосредственного начальника. Находясь вне расположения части, не рекомендуется вести с другими гражданами служебные разговоры.

В полиции, в случае задержания, военнослужащий должен требовать представителя российского посольства: до его появления не отвечать на вопросы, не подписывать протоколов и бумаг, а также не поддаваться на угрозы и запугивания. При несчастном случае, который привел к госпитализации, при первой возможности любым путем уведомить командование.

В случае попытки вербовки рекомендуется "проявить выдержку". Сразу не принимать решение, а, сославшись не необходимость, обдумать предложение, выиграть время, чтобы получить возможность сообщить о произошедшем своему командиру.

В памятке описаны основные правила сохранения гостайны, говорит военный эксперт Владислав Шурыгин.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов

— Солдаты и офицеры должны знать, откуда исходит угроза, — считает он. — Военнослужащими всегда интересовались разведки других стран, поэтому в первую очередь им надо сократить контакты с иностранцами. Замполиты объяснят, как надо вести себя за границей. Контрразведчики — расскажут об основах сохранения гостайны.

Подобные памятки существуют во многих армиях мира, в том числе американской, британской и французской, рассказал "Известиям" военный эксперт Виктор Мураховский.

— В советское время была похожая памятка для военнослужащих, которые проходили службу за границей в странах Варшавского договора, Афганистане, Кубе, Вьетнаме и Монголии, — рассказал эксперт. — Памятка обязывала соблюдать законы и местные обычаи, достойно себя вести. Были запрещены контакты с иностранцами, если это не относилось к служебным обязанностям. Интернета и мобильных телефонов тогда не было, но были обычные фотоаппараты и видеокамеры, поэтому запрещалось сниматься вместе с иностранцами.

В России сейчас совершенствуется законодательство, касающееся сохранения гостайны. В феврале этого года депутаты Госдумы приняли поправки в закон "О статусе военнослужащих", запрещающие военнослужащим пользоваться устройствами для записи и хранения информации или трансляции ее в интернет, а также рассказывать о своей службе в СМИ и в Сети. Пункты из этого закона вошли в новую памятку.


Алексей Козаченко, Богдан Степовой

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