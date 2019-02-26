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26.02.2019
Интерфакс-АВН

Генсек ООН призвал США и Россию продлить Договор об СНВ

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Рональд Рейган и Михаил Горбачев
Президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, 1987 год.
Источник изображения: © Юрий Лизунов, Александр Чумичев/ТАСС

Он выразил надежду на сохранение ДРСМД

Брюссель. 25 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в понедельник призвал Вашингтон и Москву согласовать продление действия договора о Сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ).

"Я призываю Соединенные Штаты и Российскую Федерацию продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений до того, как в 2021 году истечет срок его действия", - заявил он, выступая на Конференции по разоружению в Женеве.

По словам А.Гутерриша, этот договор является важнейшим инструментом, ограничивающим размер двух крупнейших ядерных арсеналов в мире. Генсек ООН также призвал стороны воспользоваться временем, имеющимся до продления договора, чтобы рассмотреть и дальнейшее сокращение их стратегических ядерных арсеналов.

Кроме того, он призвал Москву и Вашингтон к диалогу, чтобы сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Я призываю стороны Договора о РСМД использовать оставшееся время для того, чтобы провести откровенный диалог по различным вопросам. Очень важно сохранить этот договор", - отметил он.

По его словам, прекращение существования этого договора сделает мир более небезопасным и нестабильным.

"Мы просто не можем позволить себе вернуться к бесконтрольной ядерной гонке в темнейшие дни времен холодной войны", - отметил он.

Вместе с тем, генсек ООН выразил надежду, что в будущем такие договоры будут заключаться несколькими государствами.

"Я мечтаю о том дне, когда эти двусторонние соглашения станут многосторонними", - заявил А.Гутерриш.

2 февраля США приостановили участие в ДРСМД, а через шесть месяцев обещали выйти из договора, если Россия не вернется к его соблюдению. По мнению Вашингтона, ДРСМД нарушает российская крылатая ракета 9M729 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М".

Россия отвергает обвинения США и выдвигает встречные претензии - Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41. В Москве заявляют, что эти установки способны осуществлять пуски крылатых ракет типа Tomahawk дальностью 2,4 тыс. километров.

Договор СНВ-3 был подписан в 2010 году, вступил в силу в 2011 году. Срок его действия истекает в 2021 году.

25.02.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Искандер
Компании
ООН
Проекты
РСМД
СНВ-3
Ядерный щит
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