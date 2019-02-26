Deutschlandfunk (Германия): Трамп подгоняет, Путин вооружается

Европейская политика проходит стресс-тест, пишет историк и политолог Маркус Пиндур на сайте немецкой радиостанции «Дойчландфунк». Россия из радушно принимаемого партнера превратилась в стратегического провокатора. США отказываются терпеть «иждивенцев» в НАТО. Растет число конфликтных линий: «Северный поток — 2», беженцы, Брексит. Европейцам придется прыгнуть выше головы.

Опоры нашей безопасности, кажется, рушатся, утверждает Маркус Пиндур. Для США Европа уже не играет никакой роли, а президент России Путин превратился в стратегического провокатора. Теперь канцлеру придется взять европейскую инициативу в свои руки. Однако этого не произойдет.

Международная политика в настоящее время проходит стресс-тест, исход которого не должен оставить нас равнодушными. Напротив, лишь положительное урегулирование международной напряженности поможет нам сохранить нашу социальную модель, наше общественное богатство и мир в Европе.

Тем не менее достижение нового стабильного равновесия в лучшем случае займет годы. И в рамках этого равновесия на немцев возложат гораздо большую ответственность, чем сейчас. Мы гораздо больше будем тратить на стабильность либерального мирового порядка, на котором мы так хорошо зарабатываем.

Сигнал с ограниченным эффектом

В последние пять лет ужасающе проявились факторы, дестабилизирующие нынешнюю систему. Путинская Россия из радушно принимаемого партнера по безопасности в 90-х годах превратилась в стратегического провокатора. Путин прямо в Европе, в двух часах полета от нас, ведет войну на востоке Украины. Военно-воздушные силы России устраивают провокации, притворно атакуя корабли НАТО в Балтийском море, а российские бомбардировщики врываются в воздушное пространство стран НАТО с выключенными транспондерами. Оглядываясь назад, оккупацию Крыма в 2014 году можно считать стратегическим сигналом для Запада - хоть и, похоже, с очень ограниченным эффектом.

Уже тогда было ясно: Путин разворачивает новое ядерное оружие средней дальности. Два батальона с примерно шестью-восемью десятками ядерных крылатых ракет разместились в пределах досягаемости всех европейских столиц. Это смахивает на попытку отделить безопасность Европы от безопасности США. Одной из основных проблем нынешней международной системы является то, что российский президент сильно отравил атмосферу доверия своей агрессивной внешней политикой.

Европа продолжает полагаться на гарантии безопасности США

Европейцы по-прежнему полагаются на американские гарантии безопасности. США для Европы - "незаменимая нация", как однажды выразилась бывшая госсекретарь Мадлен Олбрайт.

Тут подключается следующая проблема. Во вселенной Трампа "Америка прежде всего" Европа едва ли играет какую-то роль. Американский президент публично поставил под вопрос гарантии содействия НАТО, тем самым подрывая общее сдерживание внутри НАТО, организованного по принципу "один за всех и все за одного".

Сетования немецких политиков на отход правительства Трампа от укоренявшихся десятилетиями военно-политических принципов - это в лучшем случае лицемерие, в худшем - цинизм, а может, всего лишь стратегическая некомпетентность.

Теперь нам дорого обходится наш двадцатилетний альянс с попрошайками в области политики безопасности. Мы всегда были первыми в очереди тайком покритиковать американцев. Но немцы сами уступили большую часть "устрашения" европейским соседям и партнерам по НАТО. И к этому, между прочим, Трамп не имеет никакого отношения. Еще в 2014 году Обама назвал нас free rider, то есть иждивенцами.

Все больше конфликтных линий

Мы тратим на безопасность 1,2% нашего ВВП, американцы - 3,6%. Польша и прибалтийские страны - около 2%. Даже узкая военная инициатива Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) не финансируется из федерального бюджета.

Между тем в Европе растет количество конфликтных линий: "Северный поток - 2", беженцы, Брексит, проблемы правового государства - это лишь некоторые примеры. А Германия два года не отвечала на предложение президента Франции Макрона основательно реформировать Евросоюз.

"Кто снова подберет части головоломки?" - в некоторой растерянности вопрошали организаторы Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. И в самом деле, существовавшие до сих пор основы нашей безопасности, по-видимому, рушатся. США, наш важнейший партнер, выбывает: пусть не удаляется насовсем, но отходит в сторону, и неизвестно, надолго ли.

Федеральное правительство не возьмет на себя руководство

Когда, если не сейчас, канцлеру брать на себя европейскую инициативу? У нас есть хороший партнер - президент Франции Макрон. Немецким политическим силам нужно в чем-то прыгнуть выше головы - как и французским. Пустые слова канцлера о мультилатеризме не повышают способность Европы участвовать в мировой политике. Для этого требуется решительное руководство, а также открытое обсуждение внешнеполитических целей и расходов вместо постоянных причитаний на тему Дональда Трампа и его недостатков. Однако от нынешнего федерального правительства, по-видимому, не стоит ждать международного руководства на таком уровне.

Маркус Пиндур (Marcus Pindur)

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