СМИ: спутник "Космос-482" может сойти с орбиты уже в этом году

Аппарат был запущен в 1972 году, но из-за неполадок остался на околоземной орбите

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Спутник "Космос-482" - автоматическая межпланетная станция, предназначенная для изучения Венеры, но не вышедшая на расчетную траекторию - может упасть на Землю уже в этом году. Об этом сообщил в понедельник интернет-портал Space.com со ссылкой на американских экспертов.

Специалист по советским космическим программам Дон Митчелл отметил, что "Космос-482" - аппарат, дублирующий по конструкции советскую станцию "Венера-8", которая в июле 1972 года стала вторым в истории космическим аппаратом, успешно достигшим поверхности этой планеты. Он был запущен 31 марта 1972 года, однако из-за неполадок на разгонном блоке остался на околоземной орбите.

Как уточнил Space.com, сейчас вокруг Земли с периодичностью 112 минут обращается спускаемый аппарат весом 495 кг, предназначенный для исследований Венеры и снабженный мощной термозащитой. По мнению экспертов, есть вероятность того, что он не полностью сгорит в атмосфере, а достигнет поверхности Земли.

"Спускаемый аппарат без проблем уцелеет при входе в атмосферу, - привел Space.com слова специалиста по наблюдению за спутниками из штата Оклахома Томаса Дормана. - Было бы поразительно, если бы при снижении произошло раскрытие парашюта <...>. Но я уверен, что пиропатроны, которые предназначены для раскрытия парашюта, давно вышли из строя".

По прогнозу эксперта, аппарат, который сейчас находится на орбите с апогеем в 1700 км и перигеем в 200 км, может войти в плотные слои атмосферы либо в конце нынешнего года, либо в начале следующего. "Проблема в том, что никто не может прогнозировать солнечную активность, которая повлияет на скорость снижения аппарата", - добавил Дорман.

Согласно другому прогнозу, омтетил Space.com, аппарат может продержаться на орбите еще 2,5 года.