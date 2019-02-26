Истребитель Су-57 похвалили за стелс-технологии и боевые возможности

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с "Известиями" высоко оценил технические, летные и боевые характеристики истребителя Су-57.

Ранее 25 февраля об интересе со стороны Индии к Су-57 заявил директор по международному сотрудничеству и региональной политике Ростеха Виктор Кладов, пишет ТАСС.

"Индия всегда взвешенно, тщательно подходит к импорту военной техники. Су-57 оказался востребован этой страной неслучайно. Боевые возможности этого самолета на данном этапе развития промышленности превзойти не смог никто", — отметил сенатор.

По его словам, Су-57 — малозаметный, высокоманевренный, высокоскоростной истребитель, умеющий уходить от атак противника на сверхзвуковой скорости без форсажа.

"Ни один самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) не в состоянии его засечь, ни один зенитный ракетный комплекс (ЗРК) — сбить. При этом он может поражать любые цели как на земле, так и в воздухе. Бортовая электроника помогает пилоту решать несколько задач одновременно, вести всеракурсный бой с ракетами разной дальности поражения", — заключил председатель комитета Совета Федерации.

Он добавил, что на борту Су-57 можно размещать самое современное высокоточное оружие. Причем текущий спектр боевого оснащения не конечен. Тут есть большие возможности для модернизации, для развития, заключил Бондарев.

Что касается цены, сенатор допустил, что хотя она, возможно, несколько высока, но при этом полностью себя оправдывает.

"Мы видим судьбы стран, экономивших на национальной обороне и безопасности. И даже если отдельным из

них удалось сохранить суверенитет, как той же Сирии, сложно даже вообразить, какие баснословные деньги

им приходится тратить сейчас на восстановление страны. Гораздо большие, нежели те, которые они

вложили бы в оснащение армии лучшим вооружением", — резюмировал сенатор.

Истребитель Су-57 был создан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет военный самолет совершил в 2010 году.

Ранее, 23 февраля, американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее интервью президента Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря, в котором он заявил о том, что первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 поступит на вооружение в Воздушно-космические силы (ВКС) России уже к концу этого года.

Как отмечает издание, его заявления весьма уверенно прозвучали на фоне пессимистичных прогнозов западных аналитиков, считавших, что производство Су-57 вряд ли начнется ранее 2027 года. Поэтому есть основания назвать программу по созданию самолета успешной.