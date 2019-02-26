В Европе быстро почувствуют последствия развала ДРСМД - Гутерреш

Страны Европейского континента остро почувствуют негативные последствия от развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 25 февраля, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, выступая на зимней сессии Конференции по разоружению в Женеве.

По словам Гутерреша, смерть ДРСМД сделает наш мир еще более небезопасным и нестабильным местом. Быстрее всех эту небезопасность и нестабильность ощутят именно в Европе.

Он в очередной раз призвал Россию и США использовать оставшиеся месяцы до окончательного разрыва ДРСМД для того, чтобы хоть как-то договорится о контроле над вооружениями и попытаться сохранить этот договор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива разрыва ДРСМД исходила исключительно из США. Вашингтон давно хотел сбросить с себя ограничения, налагаемые данным договором, чтобы использовать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России и Китая.