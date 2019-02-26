Войти
26.02.2019
Военно-промышленный курьер

В Европе быстро почувствуют последствия развала ДРСМД - Гутерреш

277
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Страны Европейского континента остро почувствуют негативные последствия от развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сегодня, 25 февраля, заявил генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерреш, выступая на зимней сессии Конференции по разоружению в Женеве.

По словам Гутерреша, смерть ДРСМД сделает наш мир еще более небезопасным и нестабильным местом. Быстрее всех эту небезопасность и нестабильность ощутят именно в Европе.

Он в очередной раз призвал Россию и США использовать оставшиеся месяцы до окончательного разрыва ДРСМД для того, чтобы хоть как-то договорится о контроле над вооружениями и попытаться сохранить этот договор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инициатива разрыва ДРСМД исходила исключительно из США. Вашингтон давно хотел сбросить с себя ограничения, налагаемые данным договором, чтобы использовать ракеты средней и меньшей дальности для сдерживания России и Китая.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
ООН
Проекты
РСМД
Похожие новости
09.01.2019
Россия благодарна Китаю за поддержку в вопросе ДРСМД - посол РФ в КНР
24.12.2018
ДРСМД разделил мир: резолюцию России отклонили в ООН
27.03.2018
"Вес Великобритании в мировой политике меньше ее бывшей колонии"
29.09.2017
В Постпредстве России в ООН рассказали о сложностях в ядерном разоружении
02.05.2017
США видят ракету, а ее нет
19.09.2011
Договор РСМД под прицелом ЕвроПРО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков