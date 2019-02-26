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26.02.2019
Военно-промышленный курьер

ЕС на год продлил действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии

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Источник изображения: vpk-news.ru

Евросоюз продлил действие оружейного эмбарго в отношении Белоруссии на год, до 28 февраля 2020 года. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Совета ЕС.

Согласно заявлению, ЕС продлил действие эмбарго на поставки оружия и полицейской спецтехники, а также визовые ограничения против четырех белорусских силовиков.

Напомним, ограничительные меры в отношении Белоруссии впервые были введены Европейским союзом в 2004 году. Позднее были приняты дополнительные ограничительные меры в отношении лиц, причастных к нарушению международных избирательных стандартов и норм международного права в области прав человека.

В 2011 году было введено эмбарго на поставки оружия. В феврале 2016 года в связи с предпринятыми республикой шагами для улучшения отношений с ЕС Совет Евросоюза принял решение отменить ограничительные меры в отношении 170 лиц и четырех компаний при сохранении эмбарго на поставки оружия и санкций в отношении четырех лиц. В феврале 2018 года ЕС продлил эти ограничения еще на год.

25.02.2019
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Белоруссия
Проекты
2020-й год
Евросоюз
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