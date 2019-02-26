Истребители ВКС провели воздушные дуэли на юге России

Экипажами были выполнены перехваты одиночных и групповых воздушных целей, отметили в Минобороны России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Истребители МиГ-29СМТ провели воздушные дуэли "один на один" и "пара на пару" и отработали перехват самолетов в Астраханской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"В Астраханской области в ходе учебно-тренировочных полетов экипажи самолетов МиГ-29СМТ истребительного авиацентра ВКС выполнили перехваты одиночных и групповых воздушных целей: летчики отработали взлет парой, обнаружение целей в воздухе, а также условное уничтожение с использованием электронных пусков ракет. В завершение тренировки экипажи истребителей МиГ-29СМТ разыграли воздушные дуэли "один на один" и "пара на пару", - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в ходе розыгрыша воздушного боя летный состав отработал наступательные и оборонительные элементы боя.

"Роль воздушного противника обозначали также экипажи истребителей ВКС, действовавших на различных высотах, скоростях, разных направлений и в плотных строевых порядках. Полеты проходили в сложных метеорологических условиях. Всего в них было задействовано около 10 экипажей истребительной авиации ВКС", - добавили в министерстве.