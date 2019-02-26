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26.02.2019
Российская газета

Заводы Приморья получили военные заказы на 147 миллиардов рублей

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Источник изображения: Игорь Зарембо/РИА Новости

На предприятиях Приморского края размещены заказы на постройку кораблей и судов для ВМФ России на общую сумму более 30 миллиардов рублей. Об этом на совещании с руководителями дальневосточных предприятий ОПК рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

- Среди заказов ВМФ перспективные малые ракетные корабли "Каракурт", пограничные сторожевые корабли "Светлячок", противодиверсионные катера "Грачонок", танкеры и другая морская техника, - рассказал Борисов, открывая совещание. Слова вице-премьера приводит ТАСС.

Еще на 117 миллиардов рублей Минобороны заключило контракты с заводами Приморья и Камчатки на ремонт и техническое обслуживание уже имеющихся кораблей и судов Тихоокеанского флота.

Борисов отметил также, что Арсеньевский авиазавод "Прогресс" за три года выполнил обязательства по поставкам ударных вертолетов Ка-52.


Антон Валагин

25.02.2019
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Прогресс Сазыкина
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
10410 Svetljak
21980 Грачонок
22800 МРК
ТОФ
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