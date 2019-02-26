Войти
26.02.2019
Военное обозрение

США провели второй полёт над Россией в рамках "Открытого неба"

256
0
0

Американский самолет наблюдения Boeing OC-135B в понедельник совершил второй полет над Забайкальским краем в рамках Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Источник изображения: U.S. air force

Американский самолет разведчик с позывным OSY12T вылетел в понедельник с авиабазы в Японии, после чего совершил посадку в Хабаровске, где взял на борт российских наблюдателей, после чего совершил наблюдательный полет над Забайкальским краем. Как сообщили в Минобороны, американский самолет совершил полет по ранее согласованному маршруту, а российские специалисты на борту самолета наблюдения контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Как ранее сообщалось, этот же самолет в ночь на 23 февраля совершил полет над территорией России в рамках Договора об открытом небе, который стал первым после ноября 2017 года, когда Соединенные Штаты вышли из договора. Длительный перерыв между полетами в США объяснили напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях, хотя ранее американские СМИ связывали прекращение полетов российских самолетов наблюдения над территорией США, и соответственно американских самолетов на Россией, наличием более современного оборудования на российских самолетах, которое, по словам американских военных, "дает России значительное преимущество". В августе 2017 года российский самолет наблюдения Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над зоной особой секретности США - Белым домом, Капитолием и Пентагоном.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Финляндия
Япония
Продукция
KC-135
Ту-154
Компании
Boeing
Минoбороны РФ
Проекты
ОБСЕ
Похожие новости
21.09.2018
Еще полетаем
26.04.2013
Россия начала госиспытания самолета Ту-214ОН
01.04.2013
В небе над Россией появятся шпионы
06.04.2011
Летающие радары в прошлом и настоящем — часть II
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков