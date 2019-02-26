США провели второй полёт над Россией в рамках "Открытого неба"

Американский самолет наблюдения Boeing OC-135B в понедельник совершил второй полет над Забайкальским краем в рамках Договора по открытому небу, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Источник изображения: U.S. air force

Американский самолет разведчик с позывным OSY12T вылетел в понедельник с авиабазы в Японии, после чего совершил посадку в Хабаровске, где взял на борт российских наблюдателей, после чего совершил наблюдательный полет над Забайкальским краем. Как сообщили в Минобороны, американский самолет совершил полет по ранее согласованному маршруту, а российские специалисты на борту самолета наблюдения контролировали строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Как ранее сообщалось, этот же самолет в ночь на 23 февраля совершил полет над территорией России в рамках Договора об открытом небе, который стал первым после ноября 2017 года, когда Соединенные Штаты вышли из договора. Длительный перерыв между полетами в США объяснили напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях, хотя ранее американские СМИ связывали прекращение полетов российских самолетов наблюдения над территорией США, и соответственно американских самолетов на Россией, наличием более современного оборудования на российских самолетах, которое, по словам американских военных, "дает России значительное преимущество". В августе 2017 года российский самолет наблюдения Ту-154 Минобороны России совершил наблюдательный полет над зоной особой секретности США - Белым домом, Капитолием и Пентагоном.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.