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26.02.2019
ТАСС

Губернатор Кубани одобрил проект строительства центра "Патриот" под Краснодаром

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Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник изображения: patriotp.ru

Парк появится в станице Старомышастовской Динского района региона

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев одобрил проект строительства филиала парка "Патриот" под Краснодаром, дано поручение выполнить проектно-изыскательские работы в текущем году, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что парк "Патриот", который станет филиалом военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил РФ, появится в станице Старомышастовской Динского района Краснодарского края. Он будет оборудован на площади 145 га.

"В ходе совещания, которое провел Вениамин Кондратьев, был предварительно одобрен эскизный проект центра "Патриот", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что проектно-изыскательские работы должны быть выполнены в текущем году, в парке оборудуют 29 объектов.

"Центр, обладающий такими уникальными возможностями, безусловно, станет местом притяжения для молодежи, будет способствовать большей популяризации здорового образа жизни и военно-патриотическому воспитанию будущих защитников Родины", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Первый военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации открылся в 2015 году в Москве. Как сообщалось ранее, премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать в стране военно-патриотические парки "Патриот". Все парки будут относиться к ведению Минобороны России.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Медведев Дмитрий
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