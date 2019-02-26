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26.02.2019
Российская газета

"Калашников" предложил Минобороны дронов-камикадзе и АК 200-й серии

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Источник изображения: Пресс-служба концерна "Калашников"

Концерн "Калашников", входящий в Госкорпорацию Ростех, и Министерство обороны России ведут переговоры о заключении контракта на поставку автоматов АК 200-й серии. На предприятии готовы к поставкам. Разработчики отмечают, что новые автоматы имеют ряд преимуществ перед своими предшественниками.

Индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов заявил ТАСС, что на новых автоматах можно закрепить все современные прицельные комплексы как отечественного, так и зарубежного производства. Раньше такого не было. Спецподразделения были вынуждены самостоятельно приобретать комплекты модернизации. И это был сложный процесс. Кроме того, у АК 200-й серии улучшилась кучность стрельбы, большая вариативность по выбору патронов.

- Это все типы 5,45х39, 7,62х39 и 5,56х45, - сказал Сергей Абрамов.

Несмотря на новшества и преимущества, АК 200-й серии сохранил все качестве традиционных автоматов Калашникова. Это надежность, долговечность и простота в техническом обслуживании.

Серия АК-200 успешно прошла все испытания. Она соответствует необходимым требованиям к современному стрелковому оружию.

Также стало известно, что концерн предложил Министерству обороны дронов-камикадзе. Зарубежные заказчики уже проявили к ним интерес, отметил Абрамов.


Светлана Цыганкова

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
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