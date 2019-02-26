Инженерная бригада ЦВО пополнилась новыми катерами для понтонных парков

В Центральный военный округ поступила партия катеров для развертывания понтонных парков. Об этом "Военному Обозрению" сообщили в пресс-службе округа.

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Согласно пресс-релиза, поступившего в адрес "ВО", отдельная инженерная бригада ЦВО, дислоцированная в Республике Башкортостан, получила первые образцы катеров нового поколения для развертывания понтонных переправ. Всего в бригаду поставлены по три буксирно-моторных катера БМК-МО и БМК-10МТ. По сравнению с катерами старых образцов, стоящих на вооружении бригады, новые катера имеют ряд неоспоримых преимуществ, таких как: возможность работы на мелководье, разворота на месте, изменение вектора тяги на 360 градусов и возможность движения катера, счаленного с понтоном в любом направлении. Новейшие катера позволяют работать со всеми типами понтонных переправ.

Как заявили в командовании инженерной бригады, новейшая техника позволит существенно ускорить время установки понтонного моста на воде, облегчив процесс сбора понтонного комплекта.

Буксирно-моторный катер БМК-МО предназначен для моторизации понтонных парков всех типов. Тяга на швартовах на переднем ходу составляет 6,2 тс, на заднем ходу - 3,2 тс. Универсальное счальное устройство позволяет моторизовать все типы понтонных парков на течении до 3 м/сек. Масса - 11,26 т. Максимальная скорость хода - 23 км/час. Экипаж - 2 чел.