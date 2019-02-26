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26.02.2019
ТАСС

Экипаж SIRIUS выполнит 81 эксперимент за четыре месяца

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SIRIUS-17
Члены экипажа во время проведения эксперимента SIRIUS-17.
Источник изображения: © ИМБП

Одной из главных задач эксперимента станет оценка влияния изоляции в гермообъекте на здоровье международного экипажа

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Второй международный экипаж SIRIUS выполнит 81 эксперимент за четыре месяца изоляции, сообщается в понедельник на официальной странице Роскосмоса "ВКонтакте".

"За четыре месяца изоляции экипажу предстоит выполнить 81 эксперимент: психология - 29, физиология - 24, иммунитет - пять, метаболизм - девять, микробиология и гигиена - 12, телемедицина - два",- уточняктся в сообщении.

Одной из основных задач эксперимента станет оценка учеными влияния изоляции в гермообъекте на физическое и психологическое здоровье международного экипажа.

SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) - серия экспериментов, которая реализуется на базе Института медико-биологических проблем РАН для подготовки к полетам в дальний космос, в первую очередь на окололунную станцию Lunar Orbital Platform-Gateway (прежнее название Deep Space Gateway).

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Экипаж провел более 60 разных экспериментов, "поймал" спутники рукой-манипулятором, управлял ровером на поверхности "Луны". Второй эксперимент по четырехмесячной изоляции стартует 19 марта, затем планируется восьмимесячный эксперимент, а затем - годовой.

25.02.2019
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