Cтрелковый тренажер с учетом опыта компьютерных игр разработали в РФ

Предприятие "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") подготовило к выпуску тренажер "Кнут" для индивидуальной стрелковой подготовки военных, предназначенный как для новичков, так и для опытных стрелков.

Как сообщает пресс-служба предприятия, электронные мишени для 1У35М1 ("Кнут" - это рабочее название тренажера) были созданы с учетом опыта популярных шутеров типа Counter Strike для того, чтобы "быть максимально адаптированным к современным призывникам, многие из которых имеют богатый игровой опыт".

"Кнут" позволяет обучаться стрельбе на дальности от 100 до 700 метров из АК-74 (АК 100-й серии), снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК-74 (РПК 200-й серии), ПКМ ("Печенег") и гранатометов РПГ-7В1 с прицелом ПГО-7В3, РПГ-26, ГП-25 (ГП-30). Тренажер полностью имитирует боевое оружие, а "отдачу ствола" обеспечивает электромагнитный импульс.

Начальный курс подготовки стрелка на "Кнуте" рассчитан на 10-12 занятий по 15 минут. "Стрелять" можно из положений лежа, с колена, стоя по неподвижным и движущимся целям. Учеба полностью адаптирована под действующий в вооруженных силах РФ курс стрельб из стрелкового оружия.