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26.02.2019
Российская газета

Cтрелковый тренажер с учетом опыта компьютерных игр разработали в РФ

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Источник изображения: Пресс-служба АО "ЦНИИТОЧМАШ"

Предприятие "ЦНИИТОЧМАШ" (входит в "Ростех") подготовило к выпуску тренажер "Кнут" для индивидуальной стрелковой подготовки военных, предназначенный как для новичков, так и для опытных стрелков.

Как сообщает пресс-служба предприятия, электронные мишени для 1У35М1 ("Кнут" - это рабочее название тренажера) были созданы с учетом опыта популярных шутеров типа Counter Strike для того, чтобы "быть максимально адаптированным к современным призывникам, многие из которых имеют богатый игровой опыт".

"Кнут" позволяет обучаться стрельбе на дальности от 100 до 700 метров из АК-74 (АК 100-й серии), снайперской винтовки СВД с прицелом ПСО-1, пулеметов РПК-74 (РПК 200-й серии), ПКМ ("Печенег") и гранатометов РПГ-7В1 с прицелом ПГО-7В3, РПГ-26, ГП-25 (ГП-30). Тренажер полностью имитирует боевое оружие, а "отдачу ствола" обеспечивает электромагнитный импульс.

Начальный курс подготовки стрелка на "Кнуте" рассчитан на 10-12 занятий по 15 минут. "Стрелять" можно из положений лежа, с колена, стоя по неподвижным и движущимся целям. Учеба полностью адаптирована под действующий в вооруженных силах РФ курс стрельб из стрелкового оружия.

25.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Продукция
АК-74 "Калашников"
ГП-25 Костер
Печенег
ПКМ
РПГ-7
РПК-74
СВД
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
ИТ
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