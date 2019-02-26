Генерал разъяснил готовность США взаимодействовать с РФ по Афганистану

Специальный представитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов (ранее был послом России в этой стране) сегодня заявил о готовности США к сотрудничеству с Российской Федерацией по афганскому урегулированию. Такое заявление звучит фактически на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом о готовящемся выводе примерно половины американского военного контингента из Афганистана. По последним сведениям, командование войсками США планирует оставить в Афганистане до 2-х тысяч солдат и офицеров.

Источник изображения: Пресс-служба Пентагона

В этой связи возникает вопрос, не является ли инициатива США о сотрудничестве с Москвой в вопросе афганского урегулирования провокацией – попыткой втянуть РФ в конфликт?

Свой ответ на этот вопрос даёт генерал-майор Михаил Макарук, входящий в президиум Общероссийской организации "Офицеры России".

По словам генерал-майора Михаила Макарука, в этом случае, вероятнее всего, Штаты пытаются воспользоваться тем советским опытом, который состоит в выводе военного контингента из Афганистана с минимальными потерями. Совсем недавно – 15 февраля – в России отметили 30-летие вывода воинов-интернационалистов из Афганистана.

Михаил Макарук:

По ряду направлений они (американцы) считают, что у России (СССР) есть чему поучиться. Но в то же время они зондируют, на что будет обращаться Москвой внимание в ходе консультаций по этому вопросу, потому что они, провозглашая сокращение своего военного присутствия, не хотят оставить пустоту. Не хотят оставить нишу, которую бы заполнила российская сторона.

По словам военного эксперта, Вашингтону крайне важно знать, на какие шаги готова пойти Москва в случае вывода американского контингента из Афганистана.

Михаил Макарук также ответил на вопрос о том, на каких условиях РФ готова сотрудничать с США по Афганистану.

По его словам, сейчас можно говорить только об одном: если это предлагаемое сотрудничество будет иметь признаки паритета, а не окажется каким-то давлением со стороны Вашингтоном.

Генерал-майор Макарук:

Другого подхода, включая и другие направления взаимодействия, в том числе по Венесуэле, у нас нет, и быть не может. Сдержанно, с глубоким анализом и только на равных условиях.