Войти
26.02.2019
Военное обозрение

Генерал разъяснил готовность США взаимодействовать с РФ по Афганистану

257
0
0

Специальный представитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов (ранее был послом России в этой стране) сегодня заявил о готовности США к сотрудничеству с Российской Федерацией по афганскому урегулированию. Такое заявление звучит фактически на фоне объявления президентом США Дональдом Трампом о готовящемся выводе примерно половины американского военного контингента из Афганистана. По последним сведениям, командование войсками США планирует оставить в Афганистане до 2-х тысяч солдат и офицеров.

Источник изображения: Пресс-служба Пентагона

В этой связи возникает вопрос, не является ли инициатива США о сотрудничестве с Москвой в вопросе афганского урегулирования провокацией – попыткой втянуть РФ в конфликт?

Свой ответ на этот вопрос даёт генерал-майор Михаил Макарук, входящий в президиум Общероссийской организации "Офицеры России".

По словам генерал-майора Михаила Макарука, в этом случае, вероятнее всего, Штаты пытаются воспользоваться тем советским опытом, который состоит в выводе военного контингента из Афганистана с минимальными потерями. Совсем недавно – 15 февраля – в России отметили 30-летие вывода воинов-интернационалистов из Афганистана.

Михаил Макарук:

По ряду направлений они (американцы) считают, что у России (СССР) есть чему поучиться. Но в то же время они зондируют, на что будет обращаться Москвой внимание в ходе консультаций по этому вопросу, потому что они, провозглашая сокращение своего военного присутствия, не хотят оставить пустоту. Не хотят оставить нишу, которую бы заполнила российская сторона.

По словам военного эксперта, Вашингтону крайне важно знать, на какие шаги готова пойти Москва в случае вывода американского контингента из Афганистана.

Михаил Макарук также ответил на вопрос о том, на каких условиях РФ готова сотрудничать с США по Афганистану.

По его словам, сейчас можно говорить только об одном: если это предлагаемое сотрудничество будет иметь признаки паритета, а не окажется каким-то давлением со стороны Вашингтоном.

Генерал-майор Макарук:

Другого подхода, включая и другие направления взаимодействия, в том числе по Венесуэле, у нас нет, и быть не может. Сдержанно, с глубоким анализом и только на равных условиях.

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Венесуэла
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Похожие новости
11.02.2019
Зачем Трамп рвется в Русскую Арктику
30.01.2019
Колумбия отреагировала на информацию о переброске войск США
09.08.2017
Контора глубокого неведения
11.01.2017
Военные новости: военно-морские амбиции Ирана
13.12.2016
Первый шаг к большой войне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков