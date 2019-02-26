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26.02.2019
Известия.ru

"Роскосмос" дополнил свой сайт информацией о полете Гагарина

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Источник изображения: Фото: Роскосмос/roscosmos.ru

Список запусков космических аппаратов на сайте госкорпорации "Роскосмос" был дополнен информацией о полете первого космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года.

"Именно в этот день простому русскому парню суждено было написать новую страницу в истории человечества. Мир, каким его знали многие поколения людей, стремительно уходил в прошлое, как и Земля в иллюминаторе космического корабля "Восток-1". Первый полет в космос, эти 108 минут, подарил "плоскому" миру настоящее третье измерение, изменил ход истории", — говорится в публикации на сайте "Роскосмоса".

Перечень запусков был дополнен после сообщений СМИ 25 февраля об отсутствии в списке информации о легендарном полете. Кроме того, в перечне отсутствуют сведения о других запусках космических кораблей "Восток", в том числе об экспедициях Германа Титова, Андрияна Николаева и Павла Поповича.

В пресс-службе госкорпорации ранее пояснили, что новый сайт "Роскосмоса" был запущен 25 ноября 2018 года и некоторые разделы ресурса до сих пор дополняются, так как для этого периодически требуется техническая доработка самого сайта.

"Разумеется, история запусков до марта 1963 года также будет дополнена и, конечно, в нее будут включены запуск первого спутника и первый полет Юрия Алексеевича Гагарина", —  приводит ТАСС комментарий представителя корпорации.

19 февраля глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о запуске проекта, который позволит космическим туристам облететь Землю по маршруту Юрия Гагарина.

 

25.02.2019
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