Пожалели кислород: как запускали египетский спутник

Названа причина нештатного пуска египетского спутника

Недозаправка кислорода стала причиной нештатного выведения египетского спутника EgyptSat-A ракетой "Союз-2.1б". В Роскосмосе запуск сочли штатным, но с "погрешностями".

Стали известны причины нештатного поведения ракеты "Союз-2.1б", которая 21 февраля вывела на орбиту египетский спутник EgyptSat-A. Об аномалиях в траектории выведения стало известно спустя примерно час после старта ракеты с космодрома Байконур. Тогда сообщалось, что наземными средствами зафиксирован низкий перигей разгонного блока "Фрегат", что свидетельствовало о возможной нештатной ситуации при запуске.

Тогда же было понятно, что к нештатному выведению аппарата привела некорректная работа третьей ступени ракеты. Однако имеющегося топлива в разгонном блоке "Фрегат" хватило для исправления нештатной ситуации.

"Запуск прошел штатно, аппарат на целевой орбите, телеметрия идет", - сообщил "Газете.Ru" источник в госкорпорации. - Телеметрия идет, батареи раскрылись, разгонник отработал штатно. Во время выведения были зафиксированы погрешности, которые были нивелированы работой разгонного блока "Фрегат". После выполнения программы летных испытаний спутник планировалось предать на управление египетской стороне".

Причиной раннего отключения третьей ступени оказалась нехватка окислителя, стало известно в понедельник. "Перед пуском были неправильно настроены датчики уровня заправки окислителем. В результате в бак третьей ступени ракеты "Союз-2.1б" было заправлено окислителя меньше положенного.

Соответственно, окислитель закончился преждевременно и раньше положенного времени выключился двигатель", - сообщил источник РИА "Новости" в ракетно-комической отрасли.

Ранее сообщалось, что из-за нештатной работы третьей ступени перигей орбиты спутника оказался на 60 километров ниже расчетного, и разгонный блок "Фрегат" парировал это отклонение.

После запуска спутника, который, тем не менее, Роскосмосом был признан успешным, в госкорпорации была сформирована комиссия. Из-за нештатного работы ракеты сообщалось о возможных приостановках пусков ракет "Союз" с аналогичной третьей ступенью - "Союз-2.1б", "Союз-СТ-Б" и "Союз-2.1в". "Это нормальная ситуация, после каждого пуска формируется послепусковая комиссия", - говорил источник "Газеты.Ru" в Роскосмосе.

Впрочем, сам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опроверг ее формирование. "Никакой комиссии мы не создавали и не будем создавать... Замечания рассмотрены, никакой критической ситуации нет", - сказал Рогозин журналистам.

Внимание к пуску египетского спутника было приковано не только в России, но и за рубежом. Так, исполнительный директор французской компании Arianespace Стефан Исраэль подтвердил нештатное поведение третьей ступени ракеты "Союз-2.1б". В результате старт первых шести британских спутников OneWeb ракетой "Союз-СТ-Б" с космодрома Куру был перенесен с 27 на 28 февраля для проведения дополнительного анализа, так как у ракет "Союз-2.1б" и "Союз-СТ-Б" одинаковые третьи ступени.

Сейчас EgyptSat-A, созданный в РКК "Энергия", проходит летные испытания под управлением российских специалистов. После их окончания EgyptSat-A будет передан египетской стороне.

Запущенный аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. Новый египетский космический аппарат EgyptSat-A получит усовершенствованные оптико-электронную систему и бортовой комплекс управления, высокоскоростную бортовую радиолинию и модернизированные солнечные батареи.

Спутник оснащен современной оптико-электронной аппаратурой с высоким пространственным разрешением. Космический аппарат может вести съемку в видимом и инфракрасном спектрах в панхроматическом (черно-белом) и мультиспектральном диапазонах. Максимальная полоса обзора составляет 1,4 тысячи километров. Спутник способен также проводить детальную разведку. При детальной съемке разрешение составляет один метр в панхроматическом диапазоне и четыре метра в мультиспектральном.

Неправильная заправка ракеты перед стартом на космодроме уже не в первый раз приводит к проблемам с выведением российских ракет. В 2010 году аналогичная ошибка привела к аварии ракеты "Протон-М" и потере сразу трех спутников "ГЛОНАСС-М", что обошлось ущербом государству в размере 4,3 млрд рублей. Старт разгонного блока ДМ-03 тогда был выполнен удачно, но затем он вместе с космическими аппаратами упал в Тихий океан. Все ступени и системы ракеты-носителя "Протон-М" отработали штатно, а спутники были утрачены из-за того, что в разгонный блок ДМ-03 залили лишнего топлива.

Проверка показала, что перелив топлива составил полторы тонны.

В январе председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в отношении руководства Роскосмоса, по сути повторив основные претензии к госкорпорации, которые выдвигаются в последние месяцы, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать. Среди этих претензий - высокая аварийность пусков, неэффективная трата бюджетных денег, постоянно сотрясающие отрасль коррупционные скандалы.

Отдел "Наука"