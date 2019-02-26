Космос как экскурсия: в России появится первый частный ракетодром

В России построят первый частный космодром для суборбитальных полетов. Пусковая площадка на участке размером 2,5 на 2 км будет оснащена двумя стартовыми столами. В первую очередь новый космодром будет использоваться для запуска многоразовых туристических кораблей. Стоимость проекта — 40 млн долларов США. Космодром планируется разместить на территории Нижегородской области или Республики Татарстан.

В России построят первый частный космодром для суборбитальных полетов. Пусковая площадка на участке размером 2,5 на 2 км будет оснащена двумя стартовыми столами. В первую очередь новый космодром будет использоваться для запуска многоразовых туристических кораблей. Стоимость проекта — 40 млн долларов США. Космодром планируется разместить на территории Нижегородской области или Республики Татарстан.

В зоне доступа

Как правило, суборбитальные полеты осуществляются с помощью легких ракет и не требуют наличия большой зоны отчуждения вокруг места пуска — она обеспечивает безопасное падение отработавших ступеней более крупных носителей. Это обстоятельство открывает возможность для строительства космодромов с удобным географическим расположением в густонаселенной части Центральной России. Они будут удобны для небольших компаний, заинтересованных в суборбитальных полетах. Первой такой площадкой может стать космодром, который планируется построить в рамках проекта российской компании, резидента "Сколково" "КосмоКурс".

— Космодром Байконур находится далеко от центральной части страны и обладает инфраструктурой для запусков средних и тяжелых ракет-носителей, которая не подходит для реализации нашего проекта, — отметил генеральный директор компании Павел Пушкин. — Если же говорить о космодроме Восточный, то там нет удобных полей для посадки. Поэтому мы спроектировали собственную площадку исключительно для суборбитальных запусков.

Компактная гавань

Предполагается, что новый космодром разместится на участке размером 2,5 на 2 км (общая площадь — 5 млн кв. м). Он будет оснащен одной пусковой площадкой с двумя незаглубленными стартовыми столами — основным и резервным, выполненными по упрощенной схеме (без роботизированных элементов). А также башнями обслуживания, обеспечивающими доступ людей к установленной ракете. Еще на территории комплекса разместится система для заправки и хранения топлива, транспортно-установочный агрегат и некоторые другие элементы.

Центральным объектом космодрома станет крупный технический комплекс, где будет осуществляться окончательная сборка ракеты, ее тестирование и межполетное обслуживание. Львиную долю комплекса займет ровная круговая площадка для приземления спускаемых капсул. Ее радиус составит около 2 км.

Стоимость проекта оценивается в $40 млн. При этом все затраты на строительство будут обеспечены основным инвестором "КосмоКурса", имя которого в компании не раскрывают.

Пять минут космоса

В первую очередь космодром планируется использовать для запуска многоразовых суборбитальных ракет, которые будут доставлять семиместные туристические корабли на высоту "орбиты Гагарина" (около 200 км). При этом в невесомости экскурсанты проведут около пяти-шести минут, в течение которых они смогут свободно перемещаться внутри кабины с персональными иллюминаторами (ее объем — 30 куб. м). Ожидается, что стоимость входного билета на космический аттракцион составит $200–250 тыс., а подготовка туриста к полету займет около трех дней.

Первый полет корабля с пассажирами на борту запланирован на 2025 год, а первый экспериментальный — на 2023 год. При наличии высокого спроса на услугу к 2030 году ежегодное количество туристов может достигнуть 700 человек.

По словам Павла Пушкина, в перспективе новый космодром может использоваться и для других проектов — в частности, на нем можно будет проводить испытания космической техники и ракетно-модельные соревнования. Если же говорить о пусках суборбитальных ракет других компаний, то они также возможны, однако для этого их разработчикам придется учитывать возможности площадки и оптимизировать свою технику под характеристики установленных на ней стартовых столов.

Первый прецедент

— Судя по всему, специфика сферы космического туризма потребовала создания инфраструктуры, которой нет на больших космодромах, что заставило разработчиков идти своим путем, — отметил заместитель директора Космического центра Сколковского института науки и технологий Андрей Потапов. — Это первый такой прецедент в нашей стране. Думаю, что постройка космодрома может открыть новые возможности для частного ракетостроения, которое нуждается в собственных площадках для испытания техники и запусков ракет. В частности, в США сейчас действует более десяти частных космодромов различного уровня, существование которых стимулирует развитие новых компаний отрасли.

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Однако, как считают некоторые эксперты, новую площадку можно будет использовать не для всех суборбитальных ракет.

— Инициативу по строительству частного космодрома нельзя не приветствовать, однако, судя по заявленным характеристикам, новый комплекс подойдет не для всех суборбитальных проектов, — отметил заведующий лабораторией геофизических и экологических ракетно-космических исследований НПО "Тайфун" Анатолий Позин. — В частности, для запуска нашей геофизической ракеты МН-300 необходим сектор падения не менее 200 кв. км. Думаю, что небольшой космодром подойдет только для суборбитальных ракет, оснащенных наиболее совершенными системами управления, которые могут наилучшим образом купировать воздействие ветра и других факторов среды, влияющих на траекторию полета.

Стартовая площадка не вполне подходит и для перспективной суборбитальной ракеты одного из самых известных российских стартапов в этой области — "Лин Индастриал". Впрочем, это не отменяет интереса ее разработчиков к космодрому.

— Размеры комплекса для туристических полетов будут намного больше, чем необходимо для нашего геофизического носителя "Тейя", и поэтому мы вряд ли сможем использовать местную инфраструктуру, — рассказал основатель проекта "Лин Индастриал" Александр Ильин. — С другой стороны, согласованная с Росавиацией площадка для испытаний пригодилась бы многим частным ракетостроителям. Например, нам было бы интересно снять в таком месте небольшой участок земли для строительства собственного стартового комплекса.

В Центре эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (входит в госкорпорацию "Роскосмос") отказались комментировать ситуацию со строительством частного космодрома.

Вопрос о его месторасположении пока остается открытым. В настоящее время рассматриваются участки на территории Нижегородской области и Республики Татарстан. Осуществить проект планируется к 2022 году.