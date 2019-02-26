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26.02.2019
Военное обозрение

На Украине готовятся к серийному выпуску БТР-4 с новыми корпусами

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"Укроборонпром" готовится к началу серийное производства БТР-4 на основе корпусов собственного изготовления. Начало сборки БТР запланировано на этот год, сообщает пресс-служба концерна.

Источник изображения: Укроборонпром

Как сообщает пресс-служба "Укроборонпрома", харьковские "Завод имени Малышева" и "КБМ имени Морозова" завершают испытания украинского бронетранспортера БТР-4 с новыми корпусами собственного производства. Первый образец БТР-4, изготовленный на "Заводе имени Малышева", уже прошел полный цикл испытаний, предприятие было квалифицировано, как производитель этих бронетранспортеров. Такая же процедура квалификации по результатам испытаний БТР-4 завершается и на "КБМ имени Морозова".

Представители "Укроборонопрома" заявили, что во время испытаний БТР-4 с новыми корпусами прошли несколько сотен километров по бездорожью и дорогам с твердым покрытием. Корпуса были проверены на устойчивость к поражению стрелковым оружием, в том числе и крупнокалиберным. По результатам испытаний было принято решение о начале серийного производства БТР-4 с новыми корпусами собственного производства, что значительно ускорит поступление новых БТР в ВСУ. Ранее корпуса для БТР-4 изготавливались на Лозовском кузнечно-механическом заводе.

Разработчики бронетранспортера из Харьковского "КБМ им. Морозова" заявляют, что БТР-4 является мощной боевой колесной машиной, которая с первых дней войны успешно используется ВСУ и неоднократно доказывала свою высокую эффективность на поле боя.

25.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Украина
Продукция
БТР-4
Компании
Завод им. Малышева
Укроборонпром
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