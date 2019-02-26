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26.02.2019
Военное обозрение

В Кремле отреагировали на сюжет Киселёва о целях для "Цирконов" в США

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Пресс-секретарь президента России прокомментировал эфир телеканала "Россия-1", где Дмитрий Киселёв в программе "Вести недели" представил возможные цели для российских ракет "Циркон", включив в число этих целей и здание Пентагона.

Источник изображения: Россия 1

Напомним, что в программе телеведущий отметил возможность подхода российских подводных лодок на расстояние примерно 400 км от американского побережья. В таком случае "Цирконы" смогут достичь командных центров США за считанные минуты.

По словам Дмитрия Пескова, которые приводит "Интерфакс", нужно обращать внимание на речь президента России. А президент Владимир Путин, как отметил глава пресс-службы Кремля, не назвал ни одного географического пункта.

По словам Пескова, Путин сообщил, что Россия может нацелить ракеты не только на пусковые установки, которые угрожают России, но и на территории, где располагаются командные центры – те центры, в которых принимаются решения по ракетным пускам. Никаких конкретных объектов он не называл.

Само заявление Дмитрия Киселёва в программе "Вести недели" вызвало за рубежом не меньший ажиотаж, нежели его же материал о "ядерном пепле". Тогда программу с таким сюжетом назвали "доказательством милитаристских идей Кремля, мнение которого телеведущий Киселёв выражает". Сам Дмитрий Киселёв тот свой сюжет охарактеризовал как материал о возможности российского неотвратимого ответа и послании тем, кто не понимает, какую угрозу всему миру несёт фактический отказ от контроля над ядерными вооружениями, его распространение в обход договорённостей.

25.02.2019
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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