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26.02.2019
ТАСС

Россия поставила Таджикистану средства ПВО на $9 млн

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ВС Таджикистана
Военнослужащие ВС Таджикистана.
Источник изображения: catoday.org

В Минобороны РФ сообщили, что передача продукции осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия поставила Таджикистану средства противовоздушной обороны, в том числе радиолокационные станции, на $9 млн. Об этом журналистам сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"В соответствии с имеющимися договоренностями между президентами Российской Федерации и Республики Таджикистан продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Поставленное на сумму более $9 млн (603 млн рублей) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны Таджикистана", - сказали в Минобороны.

По информации ведомства, передача продукции военного назначения осуществляется в рамках выполнения Программы модернизации Вооруженных сил Таджикистана.

"Российская сторона рассматривает указанную программу модернизации в качестве ключевого инструмента повышения боеспособности союзника Российской Федерации в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы. Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности", - подчеркнули в ведомстве.

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Таджикистан
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Минoбороны РФ
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