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26.02.2019
Российская газета

В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях "Цирконов" в США

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков.
Источник изображения: https://twitter.com

Президент не называл ни одного географического пункта в качестве возможной цели "Цирконов", напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя сюжет ВГТРК в программе "Вести недели", где были названы военные центры принятия решений в США, по которым могли бы быть нанесены удары "Циркона" в случае угрозы для России, Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.

"Нет, мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос можно адресовать непосредственно к телеканалу", - заметил Песков.

"Когда президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально, и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

"Президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", - подчеркнул Песков.


Кира Латухина

25.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
США
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