В Кремле переадресовали ВГТРК вопрос о целях "Цирконов" в США

Президент не называл ни одного географического пункта в качестве возможной цели "Цирконов", напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя сюжет ВГТРК в программе "Вести недели", где были названы военные центры принятия решений в США, по которым могли бы быть нанесены удары "Циркона" в случае угрозы для России, Песков подчеркнул, что Кремль не вмешивается в редакционную политику телеканалов.

"Нет, мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос можно адресовать непосредственно к телеканалу", - заметил Песков.

"Когда президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе и у ее границ будут размещены ракеты малой и средней дальности, которые будут нацелены на нас, то придется поступить зеркально, и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находятся центры принятия решений", - напомнил пресс-секретарь главы государства.

"Президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", - подчеркнул Песков.

Кира Латухина