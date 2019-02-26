Элементы экипировки третьего поколения "Ратник" представят на форуме "Армия-2019"

ЦНИИТОЧМАШ завершил научно-исследовательскую работу по созданию боевой экипировки третьего поколения

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Ростех покажет отдельные элементы боевой экипировки следующего поколения "Ратник-3" на форуме "Армия-2019" в подмосковной Кубинке в конце июня. Об этом ТАСС в понедельник сообщил индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.

"Следующее поколение боевой экипировки будет отличаться повышением защищенных площадей и общим уменьшением веса. Ее отдельные элементы - новый шлем, бронежилет и транспортный жилет ("разгрузка"), активная гарнитура защиты слуха, защитные очки и другое мы представим на "Армии-2019", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ЦНИИТОЧМАШ (разработчик экипировки, входит в Ростех) завершил научно-исследовательскую работу по созданию боевой экипировки "Ратник" третьего поколения, результаты работы переданы Минобороны. "В настоящее время ЦНИИТОЧМАШ ожидает от заказчика уточненных требований к новой экипировке, после чего начнется опытно-конструкторская работа", - пояснил представитель Ростеха.

Он отметил, что экипировка представляет собой многофункциональное снаряжение солдата "настоящего и будущего". Оснащенные "Ратником-3" военнослужащие смогут выполнять различные боевые задачи, среди которых разведка, уничтожение врага, диверсионная деятельность и другие.

"Ратник-3" является экипировкой принципиально нового уровня по всем составляющим системам - защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения. При этом броневые пластины экипировки нынешнего поколения "Ратник-2" уже выдерживают десять попаданий из снайперской винтовки СВД с дистанции десять метров.

Ранее сообщалось, что вариант экипировки будет единым для Воздушно-десантных и Сухопутных войск России. Электронное забрало "Ратника-3" позволит наводить личное оружие на цель по лазерному лучу. Экипировка может получить в свой состав активный экзоскелет, увеличивающий возможности опорно-двигательного аппарата бойца.