МО РФ опубликовало видео боя БТР с беспилотником

В одном из эпизодов учения, проведенного в Рязанской области, бойцы мотострелкового подразделения при поддержке бронетранспортеров уничтожили боевые беспилотники условного противника, сообщает Российская газета со ссылкой на штаб ЗВО.

Источник изображения: Минобороны РФ

Сообщается, что учение проходило в несколько этапов. Сначала передовые дозоры условного противника заманили в огневой мешок, где накрыли огнем из артиллерии. После этого неприятель поднял в воздух несколько ударных беспилотников, задачей которых было обнаружить и атаковать командный пункт. Подразделения химзащиты прикрыли мобильный штаб своих войск дымовой завесой, а специалисты РЭБ тем временем блокировали каналы управления БЛА. В свою очередь мотострелки открыли по беспилотникам огонь из штатного оружия и 30-мм пушек БТР-82А. Дроны были уничтожены.

В ходе очередного эпизода военнослужащие отработали отражение атаки боевиков на штаб. В роли боевиков выступили спецназовцы из тамбовского соединения.

Экспериментальное учение, длившееся 7 дней, проходило под общим руководством командующего войсками Западного округа Александра Журавлева. К мероприятиям было привлечено около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 300 единиц техники. Учение завершилось в воскресенье, 24 февраля,

рассказали в штабе.

Напомним, БТР-82А отличают 30-миллиметровая пушка и боевой модуль, оснащенный электроприводом и стабилизатором вооружения, который позволяет вести прицельный огонь в движении.