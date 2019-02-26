Россия передала Таджикистану военную технику для укрепления границ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия бесплатно выдала Таджикистану радиолокационные станции и другое военное имущество на девять миллионов долларов для укрепления границ, говорится в сообщении Минобороны России.

"Продолжается поставка таджикистанской стороне российской продукции военного назначения в рамках оказания безвозмездной помощи. Поставленное на сумму более девяти миллионов долларов (603 миллиона рублей) имущество включает в себя радиолокационные станции, предназначенные для обнаружения и сопровождения воздушных объектов, а также выдачи целеуказания комплексам противовоздушной обороны Таджикистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данная передача ведется в рамках выполнения Программы модернизации национальных вооруженных сил.

Подчеркивается, что Россия рассматривает указанную Программу как инструмент повышения боеспособности союзника РФ в Центрально-Азиатском регионе и российского вклада в укрепление таджикской границы.

"Поставленное вооружение повысит оборонный потенциал таджикистанских вооруженных сил и будет способствовать защите воздушного пространства Таджикистана от любых проявлений террористической опасности", - добавляется в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия готова наращивать усилия по охране границ соседних государств от боевиков. Захарова напомнила, что налажено взаимодействие с Пакистаном, союзники по ОДКБ, в частности Таджикистан, а также партнёры по СНГ и ШОС тесно взаимодействуют в интересах максимального снижения уровня угроз в связи с кризисной ситуацией в Афганистане. Партнеры ведут постоянный мониторинг факторов риска в регионе.

Ранее замминистра внутренних дел РФ Игорь Зубов сообщил, что боевики запрещенной в России и других странах террористической группировки "Исламское государство"* в массовом порядке неизвестными вертолетами перебрасываются с территории Пакистана на границу Таджикистана. По ее словам, у южных границ РФ, возможно, готовится масштабная провокация с "выдавливанием" беженцев, что может привести к последствиям для России.

*Террористическая организация, запрещенная в России.