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26.02.2019
ТАСС

Грузовой корабль Cygnus выведен с орбиты

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Грузовик Cygnus
Грузовик Cygnus.
Источник изображения: NASA / Flickr

Американский корабль разрушился над Тихим океаном

ТАСС, 25 февраля. Американский грузовой корабль Cygnus, доставивший в ноябре на Международную космическую станцию (МКС) более 3,3 т грузов, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Об этом в понедельник на своем сайте сообщила корпорация Northrop Grumman, которая отвечала за пуск.

По ее данным, миссия корабля официально завершилась в 04:05 по времени Восточного побережья США (12:05 мск), когда он вошел в плотные слои атмосферы к востоку от Новой Зеландии.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, запущенной 17 ноября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Это был седьмой по счету запуск модернизированного корабля Cygnus и четвертый для новой версии носителя Antares. В нем двигатели AJ-26 заменены на российские РД-181 разработки НПО "Энергомаш".

25.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Новая Зеландия
Россия
США
Продукция
Antares РН
Cygnus ГККС
Компании
Northrop Grumman
Энергомаш им. Глушко
Проекты
МКС
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И все-таки он полетел!
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