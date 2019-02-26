Грузовой корабль Cygnus выведен с орбиты

Американский корабль разрушился над Тихим океаном

ТАСС, 25 февраля. Американский грузовой корабль Cygnus, доставивший в ноябре на Международную космическую станцию (МКС) более 3,3 т грузов, сошел с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Об этом в понедельник на своем сайте сообщила корпорация Northrop Grumman, которая отвечала за пуск.

По ее данным, миссия корабля официально завершилась в 04:05 по времени Восточного побережья США (12:05 мск), когда он вошел в плотные слои атмосферы к востоку от Новой Зеландии.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Antares, запущенной 17 ноября с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Это был седьмой по счету запуск модернизированного корабля Cygnus и четвертый для новой версии носителя Antares. В нем двигатели AJ-26 заменены на российские РД-181 разработки НПО "Энергомаш".