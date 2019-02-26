Войти
26.02.2019
Известия.ru

В Кремле уточнили слова Путина о нацеливании ракет

273
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявлял, что Москве в случае размещения ракет США у границ РФ придется ответить зеркально и нацелить ракеты не только на пусковые установки, но и на центры принятия решений. При этом российский лидер не упомянул ни одного географического названия. Об этом в понедельник, 25 февраля, напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сюжет программы "Вести недели" на телеканале "Россия-1", в котором было показано, какие цели в США могли бы поразить российские ракеты.

"Прошу обратить ваше внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи", — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле не несут ответственности за сюжеты, показанные на российских телеканалах, в том числе и государственных.

"Мы никогда не вмешиваемся и не можем вмешиваться в редакционную политику наших телеканалов, даже государственных. Поэтому в данном случае вопрос нужно адресовать непосредственно в телеканалы", — добавил пресс-секретарь президента.

Среди целей, названных в сюжете телеканала: здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр комитета начальников штабов Форт-Ритчи, а также пункт управления стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан и пункт управления ядерными силами Джим-Крик. В эфире "Вести недели" также подчеркнули, что Россия имеет возможность беспрепятственно размещать в океанах подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон".

20 февраля Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Он заявил, что Россия будет вынуждена в ответ на размещение США ракет средней и меньшей дальности в Европе принять симметричные меры.

"Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы <…> и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений", — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия не собирается размещать ракеты в Европе первой.

 

25.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
25.02.2019
Названы потенциальные цели ракет "Циркон" в США
29.12.2018
Меры стратегической безопасности
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
30.08.2017
Великодержавные амбиции Путина на море (Ceska Pozice, Чехия)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 26.02 05:10
  • 14
"Ночной охотник" не по карману российской армии
  • 26.02 01:19
  • 7
Ответ на угрозу: названы цели "Циркона" в США
  • 25.02 23:20
  • 1
Шведский пилот испугался "непрофессиональных" действий русского летчика
  • 25.02 22:51
  • 4
В Индии заявили о работе над самолётом 5-го поколения с фюзеляжем из нанотрубок
  • 25.02 22:11
  • 191
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 25.02 21:21
  • 2
Водоизмещение перспективного эсминца для ВМФ России выросло до 19 тысяч тонн
  • 25.02 20:54
  • 1
IDEX 2019. Что крупнейшая оружейная выставка на Ближнем Востоке принесла России
  • 25.02 20:42
  • 60
Без промаха: новейший Т-90М поразил бронебойным снарядом танк Т-64
  • 25.02 20:17
  • 96
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 25.02 20:11
  • 2
Сенатор предложил механизм регулирования частных военных компаний в РФ
  • 25.02 19:32
  • 3
ВГТРК назвала возможные цели ракеты "Циркон" в США в случае угрозы для РФ
  • 25.02 19:27
  • 26
Получит ли МС-21 отечественные композиты: борьба за будущее гражданской авиации РФ
  • 25.02 19:03
  • 163
Дополнительные функции
  • 25.02 18:50
  • 3
Видео: США показали новый истребитель
  • 25.02 18:43
  • 2
Россия создает убийцу танков